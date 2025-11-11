Corte Suprema de EEUU rechaza impugnación de fallo sobre matrimonio igualitario

La negativa de la Corte a admitir el caso deja intacto, por el momento, el precedente de Obergefell

La Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS) ratificó este lunes su histórica decisión de 2015 que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, al rechazar la apelación de una exfuncionaria del condado de Rowan, en Kentucky, que buscaba revocar el fallo. Los magistrados, con una mayoría conservadora de 6-3, se negaron a revisar el controvertido caso, evitando así abordar directamente el tema tres años y medio después de haber anulado el derecho federal al aborto.

La Corte rechazó la apelación presentada por la exfuncionaria del condado de Rowan, Kim Davis, quien había sido demandada por una pareja gay tras su negativa a expedirles una licencia de matrimonio luego del fallo Obergefell v. Hodges de 2015. Davis, cristiana apostólica, argumentó que expedir licencias a parejas del mismo sexo contravenía sus creencias religiosas.

La apelación de Davis se produjo tras fallos de tribunales inferiores que rechazaron su argumento de que la garantía de libertad religiosa de la Primera Enmienda la protegía de toda responsabilidad legal. Los tribunales inferiores finalmente ordenaron a Davis pagar más de 360.000 dólares en concepto de daños y perjuicios y honorarios de abogados por violar el derecho constitucional de la pareja del mismo sexo a contraer matrimonio.

La Corte Suprema no citó ningún fundamento para su decisión de no admitir el caso, que requería menos de cuatro votos a favor de su revisión.

William Powell, abogado de los demandantes, declaró que “La negativa de la Corte Suprema a revisar la decisión confirma lo que ya sabíamos: las parejas del mismo sexo tienen el derecho constitucional a contraer matrimonio, y la negativa de Kim Davis a expedir licencias matrimoniales, en contravención del fallo Obergefell, violó claramente ese derecho”.

El fallo de 2015 en el caso Obergefell contra Hodges representó una victoria histórica para los derechos LGBTQ+, al declarar que las garantías constitucionales del debido proceso y la igualdad ante la ley prohíben a los estados prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El juez Anthony Kennedy, ahora jubilado, escribió en la opinión mayoritaria (5-4) que las personas homosexuales que buscan contraer matrimonio piden “igual dignidad ante la ley. La Constitución les otorga ese derecho”.

El caso Obergefell contra Hodges consolidó varias sentencias de tribunales inferiores de estados como Ohio, Michigan, Kentucky y Tennessee, que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo o se negaban a reconocer los matrimonios legales entre personas del mismo sexo celebrados en otros lugares. Además de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios estadounidenses, la sentencia extendió todos los beneficios matrimoniales —incluidos la herencia, los impuestos, el acceso a la atención médica, los derechos de adopción y las prestaciones conyugales de la Seguridad Social— a las parejas del mismo sexo.

La denegación del caso por parte del Tribunal deja intacto temporalmente el precedente de Obergefell, lo que supone un alivio para los defensores del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, la decisión provocó promesas inmediatas de los opositores conservadores de continuar la batalla legal.

Mat Staver, fundador de Liberty Counsel, el grupo legal conservador que representa a Davis, calificó el rechazo del lunes de “desgarrador”, pero prometió seguir adelante. “Seguiremos trabajando para llevar un caso ante la Corte Suprema y revocar el fallo Obergefell”, declaró, argumentando que la decisión “carece de fundamento constitucional”.

La decisión de la Corte Suprema en 2022 de revocar Roe v. Wade, que estableció el derecho constitucional al aborto, había generado esperanzas entre algunos conservadores de que la actual composición más conservadora de la Corte revisara el fallo Obergefell próximamente.