Círculo íntimo de Bolsonaro teme inminente encarcelamiento del expresidente brasileño

El expresidente cumplió 100 días de arresto domiciliario este martes

Los aliados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro temen que el exmandatario, condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 años y 3 meses de prisión por orquestar el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, sea trasladado próximamente de su arresto domiciliario a un centro penitenciario.

El STF se encuentra en la fase final del proceso para rechazar las solicitudes de aclaración de la defensa, y según trascendió, todos los magistrados votaron a favor de desestimar la apelación. La fecha límite para la sesión plenaria virtual es el 14 de noviembre, tras la cual se espera que el magistrado Alexandre De Moraes determine el lugar donde Bolsonaro cumplirá su condena.

El ambiente en el entorno de Bolsonaro se describe como de gran inquietud, ya que De Moraes, ponente del caso, estaría decidiendo entre la Penitenciaría de Papuda y la Jefatura de la Policía Federal en Brasilia. Según la prensa local, el jefe de gabinete de De Moraes inspeccionó tres sectores del complejo de Papuda, incluyendo un pabellón de máxima seguridad y un batallón de la Policía Militar conocido como “Papudinha”, donde el exministro de Justicia, Anderson Torres, ya estuvo detenido en 2023.

Fuentes cercanas al expresidente, sin embargo, creen que, de ser encarcelado, De Moraes probablemente mantendrá a Bolsonaro en una instalación aislada como Papudinha solo por unas semanas antes de reimponer el arresto domiciliario, una práctica que se ha dado en casos similares de alto perfil. Bolsonaro se encuentra actualmente detenido por otros cargos de obstrucción a la justicia.

Dada la alta probabilidad de que el STF confirme la sentencia, el equipo legal de Bolsonaro estaría planeando emplear una estrategia similar a la del expresidente Fernando Collor de Mello, a quien se le concedió arresto domiciliario por razones médicas una semana después de su encarcelamiento este año. Esta variante es, por el momento, la única opción viable.

Entre bastidores, los partidarios de Bolsonaro reconocen un debilitamiento significativo de la capacidad de movilización de la derecha, luego de que la iniciativa para una amnistía parlamentaria haya perdido impulso en el Congreso, y los legisladores que antes se movilizaban en defensa de Bolsonaro ahora enfrentan cierta resistencia y rechazo popular.

Además, la vicegobernadora del Distrito Federal, Celina Leão, una aliada política de Bolsonaro, argumentó que el Complejo Penitenciario de Papuda no está equipado para recibir al expresidente, ya que carece de la infraestructura y los recursos para atender sus necesidades médicas y la dieta especial tras varias cirugías. De Moraes ya ha rechazado una solicitud de evaluación médica relacionada con las instalaciones de Papuda.