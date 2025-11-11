Chile: Último debate previo a elecciones presidenciales sin claro vencedor

Jara y Kast se mantuvieron como los candidatos con más probabilidades de pasar a la segunda vuelta

El último debate entre los ocho candidatos presidenciales de Chile, celebrado este lunes por la noche, no tuvo un ganador claro, pero sí hubo cierto consenso en torno a un perdedor: Eduardo Artés, del Partido Acción Proletaria Comunista.

También participaron en esta tercera justa erística previa a las elecciones del próximo domingo, los favoritos Jeannette Jara (Coalición Gobierno-Democracia Cristiana) y José Antonio Kast (Partido Republicano) —quienes, según la mayoría de las encuestas, pasarán a la segunda vuelta—, así como Evelyn Matthei (Chile Vamos), Franco Parisi (Partido Popular), Johannes Kaiser (Partido Libertario Nacional), Harold Mayne-Nicholls (Independiente) y Marco Enríquez-Ominami (Independiente).

Los candidatos de derecha y extrema derecha reiteraron su apoyo a las políticas represivas. Matthei insistió en que a los grupos del crimen organizado, como el Tren de Aragua, solo se les ofrecerían las opciones de “cárcel o cementerio”, mientras Kaiser, Kast y Parisi utilizaron términos similares. Por otro lado, Jara impulsó medidas de seguridad y atención a las organizaciones comunitarias, al tiempo que destacó la necesidad de levantar el secreto bancario para rastrear el dinero del crimen.

En cuanto a las tarifas eléctricas, la derecha sugirió expandir o liberalizar completamente el mercado mediante una mayor presencia de empresas extranjeras en el país. Asimismo, insinuó la posibilidad de reducir la edad para la Pensión Universal Garantizada, eliminar los gastos de los funcionarios públicos y los partidos políticos, y elevar el salario mínimo a 750.000 pesos chilenos (unos 790 dólares estadounidenses).

El debate sobre gobernanza se centró en el legado de la dictadura de 1973-1990, específicamente en el futuro de la prisión de Punta Peuco y el Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Matthei se retractó de sus críticas anteriores al Plan Nacional de Búsqueda, mientras que Kaiser y Kast abogaron por una amnistía y la eliminación de pensiones para las víctimas de la dictadura. Jara se opuso, argumentando que para quienes tienen seres queridos desaparecidos durante el régimen del general Augusto Pinochet Ugarte, la herida sigue abierta.

Los analistas también coincidieron en que Kast se centró más en atacar a Jara que en responder directamente las preguntas. Afirmó que ella significaba la continuidad del gobierno del presidente Gabriel Boric Font.

Los expertos además coincidieron en que el evento del lunes era más para persuadir a los votantes indecisos que para ratificar la postura de cada uno ante sus seguidores. En este sentido, Jara buscó el apoyo de su propio grupo en lugar de dirigirse a un público más amplio. Por otro lado, los analistas destacaron la claridad estratégica y el enfoque disciplinado de Kast, mientras que el buen desempeño de Jara se vio empañado por el hecho de que se la percibe como una sucesora de la administración de Boric, incluyendo sus controversias más recientes, de las cuales no pudo escapar por completo. Otros observadores consideraron que el mensaje de Jara buscó el electorado para la segunda vuelta, dado que su primer puesto del domingo estaba asegurado, mucho antes del último debate.