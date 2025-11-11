Autoridades chinas sobre competencia aprueban proyecto conjunto de litio en Chile

“Este es un logro muy importante”, declaró la ministra de Minería chilena

La Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR, por su sigla en inglés) de China aprobó la alianza entre la empresa estatal chilena de cobre Codelco y la minera privada SQM para desarrollar los recursos de litio en el Salar de Atacama, lo que llevó a la ministra de Minería del país sudamericano, Aurora Williams, a celebrar la decisión como una “buena noticia”.

El consentimiento del gigante asiático se suma a las aprobaciones ya obtenidas de los organismos reguladores de Chile, Brasil, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Arabia Saudita, completando así los permisos internacionales necesarios.

“Estamos muy contentos con esta aprobación... este es un logro muy importante que confirma lo que hemos dicho sobre la Estrategia Nacional de Litio”, declaró Williams en una entrevista radial.

También enfatizó la naturaleza a largo plazo de la industria minera, afirmando que sería “muy difícil” para cualquier gobierno futuro retractarse de un acuerdo de esta magnitud debido a las repercusiones técnicas, políticas y laborales. Williams instó además a que el acuerdo se retire “del ámbito político” y que las discusiones se centren en “proyectar un aumento en la producción de litio durante la próxima década”. Tras el anuncio, las acciones de SQM en la Bolsa de Santiago alcanzaron su nivel más alto en más de un año, liderando el volumen de negociación.

La SAMR estableció condiciones específicas para garantizar la competencia leal y un suministro estable. La nueva empresa conjunta debe realizar todos los esfuerzos razonables para continuar suministrando carbonato de litio a los clientes chinos y no puede rechazar, restringir ni retrasar el suministro. Además, el suministro debe mantenerse en términos justos, razonables y no discriminatorios, a precios acordes con el compromiso. Asimismo, las empresas también deben evitar el intercambio de información sensible entre competidores y reforzar las prácticas de gobernanza corporativa.

El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, afirmó que el acuerdo, anunciado inicialmente en diciembre de 2023, fue el resultado del riguroso trabajo de cientos de profesionales.

Actualmente, la Contraloría General de la República de Chile debe aprobar los contratos de arrendamiento de las concesiones mineras en el Salar de Atacama con Minera Tarar, filial de Codelco, tras lo cual se constituirá formalmente la empresa conjunta. Según el acuerdo, SQM gestionará la nueva empresa hasta 2030, y posteriormente Codelco asumirá el control mayoritario hasta que expiren las concesiones en 2060. La alianza prevé una producción adicional de 300 000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) entre 2025 y 2030, manteniendo una producción estable durante toda la vigencia del acuerdo.