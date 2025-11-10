Paraguay: Alcalde electo de Ciudad del Este anuncia expectativas presidenciales

Mujica aprovechó su victoria como trampolín para una futura candidatura presidencial

El candidato de la oposición, Daniel Mujica, ganó este domingo la alcaldía paraguaya de Ciudad del Este con una victoria aplastante, tras la destitución del exjefe comunal Miguel Prieto, quien estuvo del lado del ganador.

Mujica, del Movimiento Conciencia Democrática Esteña, obtuvo 73.338 votos, seguido por Roberto González Vaesken del Partido Colorado con 30.574, y los independientes Celso “Kelembu” Miranda 750 y Dani Romero 659.

Tras el recuento final, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Jaime Bestard, dijo que los resultados eran “muy claros”. Además, González Vaesken rápidamente recurrió a las redes sociales para felicitar a Mujica por su victoria.

“Felicito sinceramente a todos los ciudadanos por el gran civismo que han demostrado hoy”, publicó González Vaesken. “Le deseo al recién electo intendente, el Sr. Dani Mujica, todo el éxito en sus funciones... Las derrotas también son momentos necesarios para reflexionar y emprender cambios profundos”.

Mujica celebró su victoria junto al exalcalde de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y sus simpatizantes en la emblemática rotonda Oasis. El vencedor describió la jornada como “el día del juicio final” y rápidamente se centró en una agenda de oposición a nivel nacional. Atribuyó su éxito a “las oraciones y la conciencia del pueblo”, afirmando que estas fuerzas eran más poderosas que los “miles y millones de dólares” gastados por sus rivales en campañas en redes sociales y algoritmos.

Elogió los logros de la anterior administración opositora y prometió elevar los estándares de Ciudad del Este a los del “primer mundo”, enfocándose en infraestructura, transporte, educación e industria.

En un enérgico mensaje a sus seguidores, Mujica hizo un llamado a la unidad para extender el impulso de la oposición por todo el país. “Este resultado electoral se extenderá por todo el territorio nacional, y juntos conquistaremos el Palacio López”, enfatizó, refiriéndose a la sede presidencial en Asunción.

Prieto, del movimiento Yo Creo, se hizo eco de este sentimiento, recalcando que Ciudad del Este debería servir de ejemplo para toda la oposición. “Ciudad del Este será un ejemplo de que un frente unido —buenos coloradenses, liberales, izquierdistas, derechistas, jóvenes, hombres y mujeres— puede recuperar los municipios”, afirmó Prieto, advirtiendo que el sistema político actual “tiene fecha de caducidad”.