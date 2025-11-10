Falklands, joven estudiante destaca el compromiso de las Islas con la educación

La joven Alexia Davies se dirige a sus pares ‘parlamentarios’ desde el podio tradicional de debate del parlamento británico

La importantica de la educación en las Islas Falkland tanto para la formación de sus nuevas generaciones, como también para asegurar el desarrollo de las propias Islas, fue resaltada por una joven estudiante, representando a su país ante el Parlamento de la Juventud del Reino Unido, en la propia augusta Sala donde funciona la Cámara de los Comunes en Westminster, sede del parlamento británico en Londres.

El Parlamento de la Juventud es una iniciativa del legislativo británico con los Territorios de Ultramar, para auspiciar y fomentar el interés de los jóvenes por la política activa y hasta su posible liderazgo como futuras figuras en sus respectivos territorios.

En este caso a la joven Alexia Davies, de las Falklands y quien actualmente concurre a estudios pre-universitarios en Reino Unido, le tocó dirigirse a sus pares de otros Territorios de Ultramar para hablar sobre el sistema de educación y aprendizaje en las Islas, temas elegidos por los propios ‘parlamentarios’ para encarar.

Alexia comenzó explicando que en la capital de las Falklands se brindan educación primaria y secundaria, pero que la pre-universitaria y terciaria deben realizarse fuera de las Islas ya sea en el Reino Unido u otros países. Igualmente la formación en las Islas para los hijos de familias que viven en el Campo (zona rural) existe la formación ya sea por comunicaciones, y por las visitas de maestros que hacen las rondas por las distintas estancias.

Asimismo cuando se consideran de edad a los menores se los envía a un pupilaje en la capital, Stanley House, para asegurarse que todos los niños y adolescentes de las Islas tengan acceso a las mismas oportunidades de educación.

Empero para el pre-universitario se los envía al Reino Unido, con un costo anual por estudiante, y así será en el 2025 de £ 19.600. A lo cual deben sumarse los costos de visitas de estudiantes a las familias, partidas especiales mientras en el exterior además de otros costos generados en dichos colegios. De la misma forma aquellos que si están en condiciones de acceder a universidades, tienen las notas necesarias y así lo desean, también son financiados por el gobierno de las Falklands. Razón por la cual las Islas hoy en día poseen una clase profesional en varias disciplinas, ejerciendo los mayores cargos, cuando no hace tanto, previo a la guerra de 1982, todo personal profesional era contratado o enviados directamente por la metrópoli colonial.

Y para terminar su exposición la joven Alexia Davies afirmó que el gobierno de las Falklands no solo estaba invirtiendo en “nuestra educación, sino también en el futuro de las propias Islas Falkland”, por tanto espero que los Territorios de Ultramar vean a las Falklands como una inspiración pues “nosotros los estudiantes somos tan increíblemente afortunados al contar con un gobierno increíble, que nos apoya”