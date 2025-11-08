Milei promueve clima de negocios de Argentina en evento en Nueva York

El evento de Milei en el Consejo de las Américas contó con la presencia de representantes de importantes empresas

El presidente argentino, Javier Milei, concluyó su viaje a Estados Unidos este viernes en Nueva York, donde se reunió con destacados líderes empresariales y realizó una importante visita personal a un venerado sitio religioso.

Acompañado por una delegación integrada entre otros por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y la secretaria presidencial (y hermana), Karina Milei, sostuvo una reunión privada en el Consejo de las Américas, que reúne a altos ejecutivos de importantes corporaciones internacionales. La presentación de Milei se tituló “Nuevas Oportunidades de Inversión en Argentina”.

Durante el encuentro, que duró una hora y media, el mandatario animó a los ejecutivos a invertir en Argentina, destacando las medidas del gobierno destinadas a generar “previsibilidad y atraer capital”. Posteriormente, detalló las reformas laborales y tributarias planificadas para mejorar el clima de negocios del país, incluyendo el recientemente implementado RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), que ofrece importantes exenciones fiscales para el capital extranjero.

Los asistentes representaban a un amplio espectro del comercio mundial, incluyendo ejecutivos de Pfizer, Merck, Sharpe & Dohme, Morgan Stanley, Cisco Systems, Salesforce, FedEx, Glencore, Newmont Corporation, AES Corporation y McEwen Copper Inc.

La visita a Nueva York se produjo tras la participación de Milei en un foro político en Miami, donde habló sobre las virtudes del capitalismo.

Después de su presentación a los inversores, el presidente Milei realizó una peregrinación privada, como suele hacer, al Ohel, en el barrio de Queens. Allí se encuentra la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el Rebe de Lubavitch, líder espiritual del movimiento Jabad-Lubavitch. Milei visita el templo Ohel durante su estancia en Nueva York, tras haber solicitado allí una bendición para su candidatura presidencial en julio de 2023. Según informes, el propósito de esta última visita fue agradecer su reciente victoria electoral del 26 de octubre.

Posteriormente, la delegación tenía previsto partir hacia Bolivia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Rodrigo Paz, antes de regresar a Buenos Aires el sábado.