Dorgathen renuncia como titular de YPFB mientras se agrava la crisis de combustible en Bolivia

La renuncia de Dorgathen está vinculada a un escándalo que lo involucra a él y a Marcelo Arce, hijo del presidente saliente Luis Arce

Armin Dorgathen Tapia presentó su renuncia irrevocable como presidente ejecutivo de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con efecto a partir del viernes. Su salida se produce en medio de la creciente controversia en torno al caso Botrading y a pocas horas de la toma de posesión del presidente electo Rodrigo Paz.

La carta de renuncia, dirigida al ministro de Hidrocarburos y Energía, Alejandro Gallardo, agradeció al gobierno el apoyo recibido y afirmó que su gestión fue “una experiencia de gran valor profesional y personal”.

Los legisladores advirtieron de inmediato a la fiscalía que impidiera a Dorgathen salir del país. El diputado Carlos Alarcón (Alianza Libre), quien participó en la investigación parlamentaria del caso, lanzó una severa advertencia al poder judicial: “Si Dorgathen, presidente de YPFB, quien acaba de renunciar a su cargo, huye de la justicia boliviana, los fiscales de La Paz a cargo del caso Botrading y el fiscal departamental serán responsables por no haber ordenado la alerta migratoria ni la orden de restricción”. La fiscalía ya citó al exejecutivo a declarar en el caso.

La renuncia de Dorgathen está vinculada a la investigación en curso sobre la empresa Botrading, que se habría creado ilícitamente con recursos propios de YPFB y que se dedicaba a la venta de combustible con sobreprecios, cuyos recargos supuestamente se desviaban a cuentas privadas. El escándalo ha puesto en el punto de mira a Dorgathen, así como a Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, quien anteriormente ocupó un cargo oficial en la petrolera estatal.

La renuncia del funcionario se produce tras una intensa presión política, incluyendo una exigencia pública del presidente electo Paz el viernes para que la YPFB “se pusiera las pilas” y garantizara el suministro de combustible. Paz incluso amenazó con procesar a los directivos de la YPFB por “traición” si la escasez de combustible no se resolvía antes del fin de semana.

Dorgathen enfrenta procesos judiciales no solo por el caso Botrading, sino también por presunto contrabando de combustible, lo que pone de manifiesto la crisis de gestión y suministro.