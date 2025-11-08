Bolivia: Arce arremete contra Evo en su mensaje de despedida

Arce anunció que ahora emprenderá acciones legales como ciudadano particular

El presidente saliente de Bolivia, Luis Arce Catacora, dirigió su último discurso a la nación desde la Casa Grande del Pueblo el viernes por la mañana, lanzando un duro ataque contra el expresidente Evo Morales, a quien culpó directamente por la derrota electoral y el estado actual de su movimiento político.

Acompañado por su gabinete y el vicepresidente saliente, David Choquehuanca, Arce reconoció los errores de su administración, afirmando: “Rara vez en nuestra historia hemos visto el ocaso de un proceso social tan profundo como el que impulsamos en los últimos años”.

El mandatario saliente declaró que su gobierno “avanzó, no se rindió, no se doblegó y logró preservar la paz social y la democracia” a pesar de la adversidad. Sin embargo, identificó el mayor error político como la división dentro del gobernante Movimiento al Socialismo - Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). “Desde el punto de vista político, estoy convencido de que el mayor error de todos los actores fue la división del instrumento político, la división del MAS-IPSP… todos y cada uno de los actores debieron esforzarse más por preservar la unidad”, afirmó Arce.

Su decisión de no buscar una nueva candidatura presidencial, según él, se debió precisamente a preservar esta unidad, pero el esfuerzo fue en vano. Lamentó que las disputas internas se hicieran públicas rápidamente y perdieran toda orientación ideológica, llegando al punto en que algunas facciones “prefirieron pactar con la derecha”.

“No sería exagerado afirmar que el proceso de cambio quedó mortalmente herido”, continuó, “y que, desde las diferentes facciones, contribuimos a la derrota electoral de agosto, cediendo el paso a la derecha”.

Arce, quien se desempeñó como ministro de Economía de Morales, implicó directamente a su antiguo jefe, afirmando que las divisiones comenzaron a aparecer a finales de 2022 debido a “la sed de poder de Evo Morales”, a quien acusó de destruir los logros del gobierno actual para mejorar su imagen. “No se ve a sí mismo en otro lugar que no sea la presidencia, y para imponer su candidatura y mantenerse relevante, necesitaba destruir un gobierno para que no fuera recordado por sus logros... Pretende que el pueblo lo anhele como el único salvador de Bolivia”. Además, Arce afirmó que Morales “nunca toleró que no fuera un títere, ni toleró el surgimiento de nuevos líderes ni la democratización del MAS-IPSP”.

El presidente saliente condenó lo que describió como ataques sistemáticos del ala Evista (los partidarios de Morales) dirigidos a destruirlo “política, profesional y personalmente”. Arce anunció que ahora emprenderá acciones legales como ciudadano particular para buscar reparación por las “muchas calumnias y mentiras” que toleró durante su mandato. También señaló las consecuencias económicas y sociales negativas de la división, indicando que la facción Evista, en alianza con la oposición tradicional, bloqueó legislación clave en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto incluía créditos necesarios para el flujo cambiario y las importaciones de combustible, así como leyes sociales, como la relativa a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores.

Este mensaje se produjo en vísperas de la toma de posesión del presidente electo Rodrigo Paz, quien ganó el ballotage de agosto tras la eliminación de la fracturada coalición MAS-IPSP en la primera vuelta.