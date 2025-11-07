Lula invita a otros países a apoyar la iniciativa TFFF

“Nos enorgullecerá recordar que fue en el corazón de la selva amazónica donde dimos este paso juntos”, insistió Lula

Durante el lanzamiento del Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) en la Cumbre del Clima celebrada el jueves por la tarde en Belém, ciudad amazónica del estado de Pará, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, invitó a otras naciones a apoyar la iniciativa. “Los bosques valen más en pie que talados. Deben incluirse en el PIB de nuestros países. Los servicios ecosistémicos deben ser remunerados, al igual que las personas que protegen los bosques. Los fondos verdes internacionales no están a la altura del desafío”, insistió Lula.

El TFFF, explicó Lula, es una herramienta de financiación innovadora para ayudar a los países a conservar los bosques tropicales, presentes en más de 70 naciones, incluido Brasil. “El TFFF no se basa en donaciones. Su función será complementar los mecanismos que financian la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”, puntualizó.

Las primeras contribuciones las realizarán los gobiernos nacionales, que liderarán la iniciativa con recursos que activen el fondo para movilizar capital privado. La propuesta, diseñada por el gobierno brasileño, busca inicialmente recaudar US$25 mil millones con la participación de países y US$125 mil millones con capital privado. Los recursos generados por las inversiones en proyectos de alta rentabilidad financiarán el mantenimiento de áreas forestales protegidas por hectárea.

“Las ganancias se compartirán entre los países con bosques tropicales y los inversionistas. Estos recursos irán directamente a los gobiernos nacionales, que podrán garantizar programas soberanos a largo plazo”, señaló el presidente. El fondo también deberá asegurar que una quinta parte de los recursos se destine a los pueblos indígenas y las comunidades locales, agregó. El mantenimiento de los bosques en pie será monitoreado por satélites capaces de verificar el cumplimiento del objetivo de mantener la deforestación por debajo del 0,5% en los países elegibles.

Según Lula, será posible pagar a los países US$4 por hectárea protegida. “Parece modesto, pero estamos hablando de 1.100 millones de hectáreas de bosques tropicales distribuidas en 73 países en desarrollo”, afirmó.

El anuncio se produce después de que el gobierno brasileño aportara mil millones de dólares el 23 de septiembre, durante el primer diálogo para presentar el instrumento promovido por Brasil y la Secretaría de la CMNUCC en Brasilia.

En el lanzamiento del TFFF, el presidente también señaló que el Directorio del Banco Mundial albergaría el mecanismo financiero y la secretaría del TFFF, con un modelo de gobernanza que también se considera innovador. Lula destacó que varios países con bosques tropicales y entidades financieras han anunciado su apoyo al mecanismo. “Nos enorgullecerá recordar que fue en el corazón de la selva amazónica donde dimos este paso juntos”, declaró.

Lula también anunció el jueves que el gobierno brasileño ampliará la cobertura de las áreas marinas protegidas en el país, con especial atención a la llamada Amazonía Azul. La declaración se realizó durante la inauguración de la primera sesión temática de la Cumbre del Clima en Belém, titulada “Bosques y Océanos”. El evento reúne a jefes de Estado y representantes de gobierno en un programa que precede a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que comienza el lunes 10. “Brasil protegerá la Amazonía Azul mediante la planificación marina y la conservación de manglares y corales. Ampliaremos la cobertura de nuestras áreas marinas protegidas del 26% al 30%, cumpliendo así el objetivo del Marco Mundial de la Diversidad Biológica. Antes de explorar los recursos minerales, realizaremos estudios para evaluar los impactos ambientales y establecer unidades de conservación”, declaró el presidente.

La región conocida como Amazonía Azul comprende la superficie marina, las aguas suprayacentes, así como el lecho marino y el subsuelo dentro de la extensión atlántica que se extiende desde la costa hasta el límite exterior de la plataforma continental brasileña.

Asimismo, Lula afirmó que la crisis climática ha llegado a un punto de no retorno, citando como ejemplo la mortalidad generalizada de los arrecifes de coral de aguas cálidas. Enfatizó que el calentamiento oceánico puede alterar los patrones de lluvia en la Amazonía y advirtió sobre el riesgo de sabanización, lo cual podría tener graves repercusiones en el clima y la agricultura a nivel mundial. Subrayó que solo el multilateralismo puede abordar el escenario actual, afirmando que “ningún país puede enfrentar la crisis climática solo” y que “es hora de unir fuerzas nuevamente y generar sinergia” entre los acuerdos ambientales.

El mandatario recordó logros históricos, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Protocolo de Montreal, y declaró que Brasil ratificará el Tratado de Alta Mar antes de que finalice el año, el cual entrará en vigor en 2026. Lula afirmó que en 2024, “los bosques tropicales desaparecieron más rápido que nunca” y que el mundo perdió un área equivalente a la de Panamá. Argumentó que solo la cooperación global puede contener los incendios, la deforestación y la contaminación oceánica. El presidente reafirmó el objetivo de lograr la deforestación cero para 2030. “Este es uno de los objetivos de nuestro gobierno…”.“Estos son los principales compromisos de Brasil”, afirmó Lula. Según él, el país ya ha reducido la deforestación en la Amazonía en más del 50 por ciento y ha registrado la tasa más baja en los últimos años. El objetivo de Brasil es restaurar 40 millones de hectáreas de pastizales degradados en los próximos diez años. Lula declaró que ningún bosque tropical puede generar soluciones climáticas si no genera también soluciones para las personas que lo habitan.

“Esta es la COP de la verdad, por un pacto para proteger la vida de los bosques, los océanos y la humanidad. Es hora de convertir la ambición en acción y de redescubrir el equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad”, añadió el presidente. (Fuente: Agencia Brasil)