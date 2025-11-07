El Senado de Estados Unidos rechaza limitar las acciones militares de Trump en Venezuela

El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, rechazó este jueves una resolución bipartidista que buscaba prohibir al presidente Donald Trump lanzar operaciones militares en Venezuela sin la autorización del Congreso. La medida fue desestimada por 51 votos contra 49, con solo dos senadores republicanos apoyando la propuesta demócrata.

La resolución, impulsada por los senadores Tim Kaine, Adam Schiff y el republicano Rand Paul, pretendía reafirmar la autoridad del Congreso como único órgano con capacidad para declarar la guerra. Es el segundo intento fallido de limitar el poder del Ejecutivo tras una votación similar en octubre.

El debate coincidió con declaraciones de altos funcionarios de la Administración Trump, quienes reconocieron ante legisladores que el Gobierno “carece de justificación legal” para atacar objetivos dentro de Venezuela. La sesión, clasificada y presidida por los secretarios de Estado Marco Rubio y de Defensa Pete Hegseth, fue la primera que ambos ofrecieron conjuntamente sobre la campaña de ataques estadounidenses contra presuntas “narcolanchas” en el Caribe.

El congresista demócrata Adam Smith señaló tras el encuentro que “la Administración no quiere ir a la guerra con Venezuela”, aunque advirtió que Trump “es conocido por su modo caótico de hacer las cosas” y podría cambiar de rumbo.

Desde el 2 de septiembre, los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico han dejado al menos 66 muertos, según recuentos de prensa y fuentes militares. Expertos y legisladores cuestionan la legalidad de las operaciones al no haber sido aprobadas por el Congreso.

Mientras tanto, el portaaviones Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense, se dirige al Caribe para reforzar el despliegue de más de 10.000 militares frente a las costas venezolanas. “El presidente Trump ha sido claro: seguiremos atacando a los narcoterroristas que trafican drogas ilícitas”, declaró la portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly.