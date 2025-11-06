Sheinbaum presenta denuncia contra hombre acusado de manosearla

“Como mujer, y en nombre de todas las mujeres mexicanas: esto no debería suceder”, recalcó Sheinbaum

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció el miércoles que presentó una denuncia formal contra un hombre captado en video presuntamente manoseándola durante un paseo por la Ciudad de México el día anterior. El sospechoso fue arrestado.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum enfatizó que su decisión fue tomada en nombre de todas las mujeres del país. “¿Si no lo denuncio —además de que es un delito— entonces en qué situación quedan todas las mujeres mexicanas?”, preguntó Sheinbaum a los periodistas. “Si esto le puede suceder a la presidenta, ¿qué les puede suceder a todas las jóvenes de nuestro país?”

Mexican President Claudia Sheinbaum was sexually assaulted on Tuesday, while interacting with passers-by on the streets of Mexico City. pic.twitter.com/8K2u1XMJyl — FRANCE 24 English (@France24_en) November 5, 2025

Las imágenes del incidente, que circulan en internet, muestran a la presidenta Sheinbaum interactuando con personas en una calle concurrida cerca del Palacio Nacional. Al girar, un hombre se le acercó por detrás, la rodeó con el brazo, pareció intentar besarla en la mejilla y posteriormente se le vio deslizando la mano por su costado, aparentemente manoseándola en la cadera y el pecho. Un miembro del personal, identificado por Sheinbaum como Juan José, intervino para alejar al hombre. Sheinbaum señaló que desconocía la magnitud del acoso en el momento en que ocurrió, y que solo se percató de su gravedad después de ver el video. Describió al hombre como “completamente ebrio”.

La Presidenta presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de México por el delito de acoso. Posteriormente, declaró que se había reportado que el mismo individuo había acosado a otras mujeres en la calle.

“Ante todo, esto es algo que jamás debería ocurrir en nuestro país. No lo digo como presidenta, sino como mujer y en nombre de todas las mujeres mexicanas: no debería ocurrir”, afirmó Sheinbaum.

El concepto de acoso en la legislación mexicana permite sancionar a los agresores sin necesidad de probar la intención en casos de agresión sexual, ofreciendo una vía legal para penalizar los tocamientos obscenos y los comentarios que atentan contra la dignidad de la víctima. Sheinbaum confirmó que solicitó una revisión de la tipificación del acoso como delito en todos los estados y anunció el lanzamiento de una nueva campaña pública para promover el respeto a las mujeres y enfatizar que el acoso es un crimen.

El incidente ha puesto de relieve los desafíos de seguridad para la Presidenta, quien suele mantener un contacto cercano con el público, y ha generado gran preocupación por la realidad cotidiana del acoso que sufren las mujeres en México.