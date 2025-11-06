Presidente ecuatoriano recibe a la secretaria de Seguridad Nacional de EE UU para dialogar sobre cooperación

Fue el segundo viaje de Noem a Ecuador este año

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se reunió este miércoles con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en la antigua base militar Eloy Alfaro, en Manta, provincia de Manabí. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional, con especial énfasis en la evaluación de las capacidades tecnológicas y de infraestructura.

La visita, que incluyó un recorrido por las pistas, plataformas y aeronaves de la base, se produce en el marco de la iniciativa de Noboa para impulsar un referéndum constitucional que podría permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador.

El objetivo principal fue revisar las capacidades tecnológicas para la detección de amenazas en amplias zonas, incluyendo aguas territoriales y fronteras. Los funcionarios exploraron específicamente la posibilidad de establecer bases de Seguridad Nacional en Ecuador, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y el respeto a la soberanía nacional.

Funcionarios locales, incluido el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, destacaron la historia del lugar, señalando que la base de Manta funcionó como Base de Operaciones Avanzada (BOA) del Comando Sur de Estados Unidos hasta 2009. Noboa reafirmó el compromiso de su país en redes sociales, declarando: «Ecuador pondrá fin al narcotráfico proveniente de Manabí y Santa Elena». Esta iniciativa de cooperación es vital dado el marcado aumento de la violencia en Ecuador. Datos oficiales del primer semestre de 2025 muestran 4.619 homicidios, un incremento del 47% con respecto a 2024.

La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y el ministro del Interior, John Reimberg, enfatizaron que el crimen transnacional no conoce fronteras, lo que hace que la colaboración internacional sea esencial. El apoyo estadounidense incluye no solo equipo y material, sino también capacitación y cursos compartidos sobre la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Esta es la segunda visita de Noem este año. En julio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano firmaron un acuerdo para la vigilancia aérea y costera. La nueva visita se produce justo antes del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, donde se votará, entre otras cosas, la posible eliminación de la prohibición constitucional de bases militares extranjeras. Noboa ha manifestado su interés en que Estados Unidos instale bases en Manta o Salinas.

El jueves, la Secretaria Noem tiene previsto visitar la base aérea Cosme Rennella en Salinas, Santa Elena, para consolidar los mecanismos de cooperación técnica.