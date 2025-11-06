Alberto II de Mónaco elogia infraestructura deportiva de Paraguay

El visitante real partió hacia Belém, Brasil, para asistir a la COP30

El príncipe Alberto II de Mónaco concluyó este miércoles su primera visita oficial de tres días a Paraguay, finalizando su agenda con un firme respaldo al rápido desarrollo del país en materia de instalaciones multideportivas. El príncipe, quien también es miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), recorrió las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo (COP) cerca de Asunción.

En declaraciones realizadas en el Centro Acuático Olímpico, el príncipe Alberto destacó la inversión del país en el deporte. “Es muy interesante observar el excepcional desarrollo que se ha logrado aquí en tan poco tiempo”, afirmó el jefe de Estado monegasco en su única comparecencia ante la prensa local.

El príncipe expresó su confianza en que el complejo del COP, que recientemente albergó los Juegos Panamericanos Juveniles y será una sede clave para los Juegos Panamericanos de 2031, también servirá como posible sede para futuros Juegos Olímpicos de la Juventud. “Como saben, no se pueden lograr resultados sin el equipamiento adecuado y sin el espacio y las estructuras idóneas para el desarrollo”, afirmó, expresando su esperanza de que estas instalaciones garanticen que el deporte paraguayo “continúe su senda ascendente y victoriosa”.

La visita del Príncipe Alberto, que comenzó el lunes, incluyó varias actividades clave. Sostuvo una reunión oficial con el Presidente Santiago Peña y la Primera Dama Leticia Ocampo. Posteriormente, recorrió la central hidroeléctrica de Itaipú, una de las más grandes del mundo, compartida con Brasil. También visitó las Misiones Jesuitas de Jesús de Tavarangüé y Santísima Trinidad en Itapúa, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Luego partió hacia Belém, Brasil, donde tiene previsto asistir a la 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). Está programado para intervenir en una mesa redonda sobre “Clima y Naturaleza: Bosques y Océanos”, encabezada por el Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.