Nueva York tendrá su primer alcalde musulmán

Nacido en Uganda y de origen indio, Mamdani basó su campaña en la promesa de reducir el costo de vida para los neoyorquinos comunes

El demócrata Zohran Mamdani ha sido elegido nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, derrotando al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Mamdani, de 34 años, socialista y opositor declarado del presidente Donald Trump, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y el primer musulmán en ocupar el cargo.

El demócrata/socialista Mamdani obtuvo el 50,5% de los votos con el 80% de los centros de votación escrutados, seguido por Cuomo (independiente, 41,3%) y el republicano Curtis Sliwa con el 7,3%.

La victoria de Mamdani se produjo a pesar de los feroces ataques contra sus políticas socialistas y su origen musulmán por parte del presidente Donald Trump, las élites empresariales y los medios de comunicación conservadores. Trump había calificado a Mamdani de “comunista” y “enemigo de los judíos”, llegando incluso a instar a los votantes judíos a no apoyarlo y amenazando con recortar la financiación federal a la ciudad de Nueva York si ganaba.

Nacido en Uganda y de origen indio, Mamdani basó su campaña en la promesa de reducir el costo de vida para los neoyorquinos comunes. En su discurso de victoria, enfatizó que “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes”, un mensaje ampliamente interpretado como una réplica directa a las políticas antiinmigrantes de Trump.

El mandatario reconoció la derrota del Partido Republicano en las elecciones locales clave, incluyendo las de Nueva York y las de gobernador en Nueva Jersey y Virginia. Afirmó que esas derrotas se debieron a que su nombre no figuraba en las boletas y al cierre del gobierno federal.

En Virginia, la demócrata Abigail Spanberger se convertirá en la primera gobernadora, poniendo fin a cuatro años de mandato republicano, mientras que la victoria de Mikie Sherrill en Nueva Jersey mantuvo a los demócratas al frente de ese estado.