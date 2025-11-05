Milei recibe al embajador de EE. UU. en la Casa Rosada

Tras reunirse con Lamelas, Milei viajará a Estados Unidos

El nuevo Emb Británico David Cairns presentó formalmente sus credencias

El presidente argentino, Javier Milei, recibió formalmente este martes en la Casa Rosada a Peter Lamelas, nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina. La reunión tuvo lugar pocas horas antes del viaje del mandatario a Miami y Nueva York.

El embajador Lamelas presentó sus credenciales al jefe de Estado durante una breve ceremonia, dando inicio oficialmente a su misión diplomática en Buenos Aires. En el mismo evento, presentaron sus credenciales los nuevos representantes diplomáticos de Austria (Gerhard Mayer), Bélgica (Hubert Raymond Cooreman), la Unión Europea (Erik Hoeg), el Reino Unido (David Seldon Cairns) y Suiza (Andrea Semadeni).

Tras la ceremonia multilateral en el Salón Blanco, el presidente Milei sostuvo una audiencia privada con el embajador Lamelas en su despacho. A la reunión asistieron el canciller argentino, Pablo Quirno, y la encargada de negocios de Estados Unidos, Heidi Gómez Rápalo.

“¡Bienvenido, Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en un momento de máxima tensión en las relaciones bilaterales, con el apoyo de los presidentes Javier Milei y Donald Trump”, anunció la Cancillería argentina en redes sociales tras la presentación.

La Embajada de Estados Unidos también confirmó la reunión a través de Twitter: “El Embajador Peter Lamelas se reunió hoy con el Presidente Javier Milei, donde presentó sus credenciales y reafirmó el compromiso de Estados Unidos de seguir fortaleciendo la relación entre nuestros países, basada en valores e intereses compartidos”.

Lamelas, médico y empresario de origen cubano que contribuyó a la campaña del Presidente Donald Trump, llegó a Buenos Aires el viernes pasado y previamente había presentado una copia de sus credenciales al Ministro de Relaciones Exteriores, Quirno, el lunes.

La recepción formal del nuevo enviado estadounidense se produce en un contexto de creciente acercamiento entre la administración Milei y la administración Trump, evidenciado recientemente por un intercambio de ayuda económica por valor de 20.000 millones de dólares facilitado por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El presidente Milei partirá hacia Estados Unidos el miércoles, donde tiene previsto asistir al Foro Empresarial de América 2025 y reunirse con inversionistas. Poco después de reunirse con el embajador estadounidense, el presidente Milei recibió al evangelista Franklin Graham en la Casa Rosada. Tras la reunión con Lamelas, Milei recibió al evangelista Franklin Graham, actual presidente y director ejecutivo de la Asociación Evangelística Billy Graham (BGEA) y de la organización evangélica Samaritan's Purse, acompañado por Melvin Graham, miembro de la junta directiva de la BGEA; Christopher Swanson, director de la BGEA para América Latina; y Viktor Hamm, vicepresidente de Cruzadas de la BGEA.