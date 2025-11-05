Lula firma ley que designa a Belém como capital de Brasil durante la COP30

Lula viajará a la cumbre Celac-UE en Colombia antes de regresar a Belém

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó la ley que convierte a Belém, en el estado de Pará, en la capital del país sudamericano durante la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), a celebrarse entre el 11 y el 21 de noviembre. La medida se publicó en el Diario Oficial de la Unión.

Según el gobierno, el traslado temporal tiene carácter simbólico y político, y “refuerza la relevancia de la Amazonía en la agenda ambiental internacional”, al tiempo que subraya el compromiso del país con los problemas climáticos globales.

Todos los actos y decretos emitidos durante este período, incluidos los del presidente y sus ministros, se registrarán en la capital de Pará. Durante este tiempo, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial podrán establecerse en la ciudad de Belém para llevar a cabo sus actividades institucionales y gubernamentales. Un caso similar ocurrió en 1992, cuando la capital federal se trasladó temporalmente a Río de Janeiro durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río-92).

Lula, quien se encuentra en Pará desde el 1 de noviembre, asistirá a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) en Santa Marta, Colombia, el domingo 9 de noviembre. Según él, será el foro adecuado para debatir los movimientos militares estadounidenses en la región del Caribe y frente a las costas de Venezuela.

En una entrevista con agencias internacionales en Belém, Lula admitió haber analizado el asunto con el presidente estadounidense Donald Trump durante su reunión en Malasia el mes pasado. En ese momento, Lula se ofreció como mediador entre Estados Unidos y Venezuela.

“La reunión de la Celac solo tiene sentido en este momento si vamos a abordar el tema de los buques de guerra estadounidenses en aguas latinoamericanas. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Trump sobre este tema, diciéndole que América Latina es una zona de paz”, afirmó Lula. “Somos una zona de paz; no necesitamos la guerra aquí. El problema en Venezuela es un problema político que debe resolverse por la vía política”, añadió.

La cumbre Celac-UE se celebra en un momento de tensión en el Caribe. El gobierno de Trump ha atacado embarcaciones en la región, alegando combatir el narcotráfico hacia Estados Unidos. Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, argumenta que Washington está interesado en las reservas petroleras de su país y que el refuerzo militar en la región tiene como objetivo derrocarlo.

La cumbre Celac-UE reunirá a los líderes de los 27 países de la Unión Europea y los 33 países de la Celac, con el objetivo de reanudar el diálogo birregional y las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. La reunión se extiende hasta el 10 de noviembre, pero Lula solo participará el primer día y regresará a Belém para la inauguración de la COP30. (Fuente: Agencia Brasil)