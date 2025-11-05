Evento de alto nivel con Trump, Milei y Messi, entre otros, da inicio en Miami

Machado aparecerá en un video desde Venezuela

Una cumbre de alto nivel con los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Javier Milei de Argentina, junto con la líder opositora venezolana María Corina Machado, dará comienzo este miércoles en el America Business Forum de Miami. Este evento sin precedentes, que se celebra en el Kaseya Center, reúne a figuras influyentes de la política, las finanzas y el deporte de élite a nivel mundial para debatir el papel fundamental del liderazgo personal en una era de complejos cambios globales.

Machado se dirigirá a la audiencia el miércoles a través de Zoom desde Venezuela, seguida de la intervención de Trump, mientras que Milei tomará la palabra al día siguiente por la tarde. Se espera que Milei utilice esta plataforma para reafirmar su política de apertura internacional y promover su visión de la “revolución liberal argentina”. Si bien la Casa Rosada está ultimando la agenda de reuniones paralelas del presidente, fuentes oficiales habrían descartado una reunión formal con Donald Trump debido a compromisos incompatibles.

Ignacio González Castro, director ejecutivo del America Business Forum, destacó la importancia de los participantes. “Trump es el líder más poderoso del planeta. Su elección de esta plataforma para dirigirse al mundo implica una enorme responsabilidad”, afirmó.

La agenda del foro es notablemente diversa, reflejando el objetivo de mostrar liderazgo en diversos ámbitos de gran importancia.

La cumbre contará con la participación de figuras clave de la economía global: Fahad Alsaif, director del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, inaugurará la primera sesión; Ken Griffin, director ejecutivo de Citadel, y Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Bank, ofrecerán perspectivas sobre las finanzas globales.

Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos a la Casa Blanca y negociador en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, tiene previsto intervenir el 6 de noviembre.

También se incluye a atletas de talla mundial y ejecutivos deportivos para hablar sobre sacrificio y éxito competitivo: el campeón de la Copa Mundial de Fútbol, Lionel Messi, hablará el miércoles, mientras que las leyendas del tenis Serena Williams y Rafael Nadal compartirán sus experiencias el jueves. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, analizarán los mecanismos que han transformado sus respectivos deportes a nivel mundial.