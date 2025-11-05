Candidato de Guyana electo Director General del IICA

El nuevo Director General asumirá su cargo el próximo 15 de enero, durante una ceremonia en la sede central del IICA, en San José de Costa Rica

Muhammad Ibrahim, de la nueva provincia petrolera Guyana, fue elegido como Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura (IICA) para el período 2026-2030, derrotando al candidato de Uruguay, y ex ministro de agricultura del país Fernando Mattos.

La elección la realizaron, por mayoría, los ministros de Agricultura de las Américas, durante la 23a Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), máximo órgano de gobierno del IICA, dependiente de OEA.. El encuentro se desarrollo en Brasilia y organizado por el gobierno brasileño junto al organismo hemisférico.

Brasil había organizado una coalición en apoyo al candidato de Uruguay, Fernando Mattos..

“Trabajaremos con todas las naciones del continente americano para forjar un horizonte de cooperación. Me siento honrado y agradecido por haber sido elegido para liderar esta gran institución. Reconozco el notable trabajo realizado por el Director General Manuel Otero”, afirmó Ibrahim al aceptar el cargo.

Ibrahim es un ingeniero agrónomo con amplia experiencia en gestión internacional que dedicó 35 años a la construcción de redes para aumentar la productividad y la resiliencia del sector agrícola en las Américas. Fue propuesto para liderar el IICA por el gobierno de la República Cooperativa de Guyana.

El nuevo Director General asumirá su cargo el próximo 15 de enero, durante una ceremonia que se realizará en la sede central del IICA, en San José de Costa Rica. El elegido será el sucesor del veterinario argentino Manuel Otero, quien encabeza el organismo desde 2018, ya que en 2021 fue reelecto para el puesto.