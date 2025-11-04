Príncipe Guillermo recibe las llaves de la ciudad de Río

“Fue un honor recibir las llaves de la ciudad en el icónico Pan de Azúcar de Río de Janeiro”, escribió William en redes sociales

El príncipe Guillermo de Gales visita Brasil para impulsar su agenda medioambiental. Este lunes, durante su visita al Pan de Azúcar de Río de Janeiro, recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde Eduardo Paes.

“Fue un honor recibir las llaves de la ciudad en el emblemático Pan de Azúcar de Río de Janeiro, antes de unos días emocionantes con el Premio Earthshot y el programa Unidos por la Vida Silvestre”, declaró el príncipe en redes sociales.

El príncipe participará en la ceremonia de entrega del Premio Earthshot, considerado uno de los galardones medioambientales más prestigiosos del mundo. Guillermo creó este premio para identificar e impulsar soluciones con el potencial de restaurar el planeta para 2030.

La ceremonia tendrá lugar el miércoles en el Museo del Mañana, en la zona portuaria de Río. Se espera la asistencia de líderes internacionales, innovadores, científicos, filántropos y representantes de la sociedad civil para reconocer soluciones medioambientales transformadoras y escalables. Cada uno de los cinco ganadores recibirá un premio de un millón de euros.

Las cinco categorías que se premiarán son: Protección y Restauración de la Naturaleza, Limpieza del Aire, Recuperación de los Océanos, Construcción de un Mundo Libre de Residuos y Lucha contra la Crisis Climática.

El alcalde Paes comentó que, durante la visita al Pan de Azúcar, les mostró los lugares más emblemáticos de la ciudad. “Recordaba la visita de su padre aquí. Recordaba la visita de su madre aquí. En fin, le tienen mucho cariño a Brasil y, sobre todo, a Río”, subrayó Paes. (Fuente: Agencia Brasil)