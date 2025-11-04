Japón más cerca de permitir importaciones de carne vacuna brasileña

Un equipo japonés llegará a Brasil este mes para inspeccionar los estados de Santa Catarina, Paraná y Rio Grande do Sul, confirmó Fávaro

La apertura del mercado japonés a la carne vacuna brasileña parece inminente, ya que una delegación del gobierno nipón tiene previsto visitar Brasil este mes para realizar una auditoría final de los frigoríficos locales. Las negociaciones cobraron un impulso significativo tras la visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Tokio en marzo.

El ministro de Agricultura brasileño, Carlos Fávaro, confirmó la noticia y declaró: “Vienen ahora para realizar una auditoría en noviembre, y con esta auditoría final de las plantas empacadoras de carne, creo que el protocolo estará listo y deberíamos hacer un anuncio a finales de este año”.

El acceso al mercado japonés se considera un sueño largamente anhelado por el sector agropecuario brasileño, que lleva más de 20 años buscando la aprobación. Japón es el tercer mayor importador mundial de carne vacuna, con un consumo anual de más de 700.000 toneladas. Este mercado se considera una oportunidad clave para que Brasil diversifique sus destinos de exportación, especialmente tras las recientes tensiones comerciales relacionadas con los aranceles estadounidenses. Se prevé que la aprobación inicial se centre en los estados del sur de Brasil: Santa Catarina, Paraná y Rio Grande do Sul, los primeros en alcanzar el codiciado estatus de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, un estricto requisito sanitario exigido por Japón.

Si bien todo el territorio brasileño ya cuenta con este estatus, la estrategia consiste en obtener la certificación primero para estos tres estados. Japón es conocido por tener algunos de los requisitos sanitarios más rigurosos del mundo, y su proceso de aprobación, que consta de 12 pasos, es meticuloso. Una solicitud que abarque todo Brasil a la vez podría retrasar aún más el ya lento proceso, que lleva dos décadas.

El plan es obtener la certificación para los tres estados del sur y luego solicitar progresivamente la inclusión del resto del país, adaptándose así al estricto procedimiento japonés de inspección estado por estado. Actualmente, el 80 % de las importaciones de carne de vacuno de Japón provienen de Estados Unidos y Australia.