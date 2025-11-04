Falklands, primeros billetes de la nueva serie en presentación a Carlos III

La carpeta con los primeros nuevos billetes impresos de la reciente emisión del gobierno de las Islas Falkland ya están camino a la presentación ante el Rey Carlos III. Así lo expresó el Representante de la Oficina en Londres del Gobierno de Falklands. Richard Hysolp en una breve exposición.

“El 14 de agosto próximo pasado (y Día Oficial de las Falklands) el gobierno de las Islas emitió una serie de nuevos billetes, los primeros que lanza las Falklands desde 1984.

“Un momento realmente trascendental, y por supuesto los primeros billetes de las Falklands con el retrato del Rey Carlos III.

Y agregó Hyslop, “cuando se emiten nuevos billetes es costumbre presentar al monarca esas imágenes que aparecen en los billetes, con las copias de los primeros que se imprimen”

“Por tanto estoy muy contento de poder mostrarles a Uds. la carpeta con las copias de los primeros billetes que hemos de enviar al Rey.

“La carpeta como pueden apreciar cuenta con los nuevos billetes con los valores de £5, £10 y £20 y todos con el impactante retrato de Su Majestad, reproducido por su fotógrafo oficial, Hugo Burnand.

“La carpeta además esta presentada de forma que se pueden ver los reversos de los billetes, en los que figuran la flor nacional de Falklands, Pale Maiden, y las cinco especies de pingüinos que consideran a las Falklands como sus hogares.

Acompañando a la carpeta hay una carta de la legisladora, MLA Leona Roberts quien también fue secretaria de la comisión que diseñó los nuevos valores. Por tanto ya podemos decir que la carpeta esta en camino a su entrega al Rey.