Milei nombra a Santilli como nuevo Ministro del Interior

La elección de Santilli se produjo horas después de una tensa cena entre Milei y el expresidente Mauricio Macri

El presidente argentino, Javier Milei, anunció este domingo que nombraría al recién electo diputado Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior tras la renuncia de Lisandro Catalán.

El exdiputado del PRO, quien se unió recientemente a La Libertad Avanzada (LLA) y debía jurar su cargo el 10 de diciembre, será el encargado de servir de enlace entre la Casa Rosada y los gobernadores provinciales durante la segunda mitad del mandato de Milei.

“Tenemos Ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli”, escribió Milei en X. “Diego será quien lleve a cabo las conversaciones con los gobernadores y legisladores para articular con el Congreso Nacional los consensos necesarios para las reformas que se avecinan”, agregó.

Apenas unas horas antes de su nombramiento, Santilli criticó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por lo que calificó como un “doble discurso” en política, acusándolo de oponerse a las iniciativas legislativas clave del gobierno a pesar de haber hecho un llamado al diálogo.

La elección de Santilli se produjo horas después de una tensa cena entre Milei y el expresidente Mauricio Macri, fundador del partido PRO. Macri confirmó públicamente tras la reunión que los dos líderes “no lograron ponerse de acuerdo” y criticó duramente el reciente nombramiento del exvocero presidencial Manuel Adorni para reemplazar a Guillermo Francos como jefe de Gabinete, alegando la “falta de experiencia” de Adorni.

Por otro lado, Adorni elogió la decisión de Milei: “Una gran elección para esta etapa, donde la prioridad es avanzar con las reformas que Argentina necesita”, expresó en redes sociales.