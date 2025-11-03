Los días de Maduro en el poder “están contados”, afirma Trump

“Tenemos planes muy secretos” sobre Venezuela, argumentó Trump

El presidente estadounidense Donald Trump sugirió en una entrevista televisiva el domingo que el tiempo en el poder del líder venezolano Nicolás Maduro es limitado.

Sin embargo, restó importancia a la probabilidad de que Estados Unidos entre en guerra con el país sudamericano. Al preguntársele si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela, Trump respondió: “Lo dudo. No lo creo”.

Insistió, no obstante, en que el régimen bolivariano “nos ha tratado muy mal” al supuestamente enviar a “miles de personas de prisiones, instituciones psiquiátricas y drogadictos” a través de la frontera estadounidense, e invocó el secreto militar respecto a sus planes reales: “No les voy a decir qué voy a hacer con Venezuela, si lo voy a hacer o no”, porque “tenemos planes muy secretos”.

Respecto a la presencia del portaaviones USS Gerald Ford en la región, Trump respondió que “tiene que estar en algún lugar, es muy grande”.

Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses continúan atacando presuntas embarcaciones que transportan drogas en el Caribe y el cercano Océano Pacífico. Maduro ha afirmado que Washington utiliza estos ataques como pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas y apoderarse de las reservas petroleras venezolanas. Unas 65 personas han muerto en estos ataques.

Trump también admitió la posible reanudación de las pruebas nucleares después de más de tres décadas. “Digo que vamos a probar armas nucleares como hacen otros países, sí”, declaró. “No quiero ser el único país que no realiza pruebas”.