Frustran ataque a escuela en Buenos Aires gracias a información del FBI

El sospechoso era activo en redes sociales, donde manifestaba sus intenciones contra su antigua escuela secundaria

Un adolescente neonazi fue arrestado en Caballito, un barrio de clase media en Buenos Aires, donde planeaba una masacre escolar, según corroboraron las pruebas recabadas en el lugar. El sospechoso estaba organizando un ataque contra su antigua escuela secundaria, el cual fue frustrado gracias a una información del FBI.

El Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos alertó a las autoridades argentinas sobre un usuario de redes sociales que había expresado públicamente su intención de perpetrar un tiroteo en una escuela.

La Unidad Especializada en Delitos Cibernéticos (UFECI) y la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal (PFA) rastrearon rápidamente la identidad digital y la ubicación física del individuo, identificándolo como un joven de 16 años residente en Caballito.

La investigación vinculó al adolescente con tendencias neonazis y afinidad con grupos de extrema derecha y libertarios radicales. La Policía Federal ejecutó una orden de allanamiento e incautó varios artículos de interés, como réplicas de armas de fuego, incluyendo pistolas, un revólver y una metralleta, esta última con los nombres de autores de tiroteos masivos como Brenton Tarrant y Anders Breivik.

Además, se encontraron dos cuchillos, munición de diversos tipos, gas pimienta y artefactos incendiarios tipo Molotov. Los dispositivos electrónicos del sospechoso fueron confiscados para su análisis forense, incluyendo una libreta con un plan escrito para un ataque en noviembre.

La estrategia consistía en crear una distracción en un centro comercial cercano, luego entrar en la escuela, hacerse pasar por policía, aislar a los estudiantes en las aulas y perpetrar un tiroteo con la intención de causar un acto de extrema violencia.

La actividad del adolescente en redes sociales como X (antes Twitter) fue clave para la alerta inicial. Publicó mensajes explícitos sobre cometer una masacre en noviembre en una institución educativa específica. Su perfil en línea se centraba en glorificar masacres, difundir discursos de odio y exaltar el nazismo, interactuando frecuentemente con otros perfiles extremistas.

Su perfil ideológico expresaba desprecio por los sindicatos, los movimientos feministas y las organizaciones sociales, alineándose con un individualismo radical y considerando la violencia como una herramienta de afirmación personal.

Tras su detención, el adolescente fue acusado de “intimidación pública” y trasladado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica obligatoria con el fin de determinar su estado mental y su aptitud para comparecer ante un tribunal. El caso se está tramitando conforme a los protocolos de prevención de actos terroristas. Este es el décimo incidente similar que involucra a menores radicalizados en Argentina en los últimos dos años.