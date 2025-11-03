Explosión en supermercado deja al menos 23 muertos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su pesar e instruyó a la Secretaría de Gobernación a brindar asistencia a las víctimas

Al menos 23 personas fallecieron y otras 12 resultaron heridas tras una explosión ocurrida el sábado en un supermercado de Hermosillo, capital del estado mexicano de Sonora.

Las autoridades estatales informaron que entre los fallecidos se encuentran al menos seis menores, dos mujeres embarazadas, varios adultos mayores y empleados de la cadena de supermercados. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó las víctimas en un video publicado en redes sociales, declarando: “Desafortunadamente, hay menores entre las víctimas. He ordenado una investigación exhaustiva y transparente para determinar las causas del accidente y a los responsables”.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora abrió una investigación, con la hipótesis preliminar de que un transformador eléctrico dentro del establecimiento fue la posible fuente de la explosión y el posterior incendio.

El fiscal general del estado, Gustavo Salas, confirmó que la mayoría de las víctimas fallecieron por inhalación de gases tóxicos, un peligro común en incendios confinados. La Fiscalía General de la República informó que la hipótesis que se investiga es que se trató de un accidente y que la investigación se centra en un transformador que se encontraba dentro de la tienda. Añadió que no descartan ninguna pista. Las autoridades recalcaron que no hay evidencia que sugiera que el incidente fue intencional o un ataque dirigido, descartando cualquier vínculo con la violencia contra civiles.

Los investigadores esperaban a que los bomberos terminaran de remover los escombros y a que se inspeccionara la estructura del edificio antes de ingresar al lugar de los hechos para corroborar la causa.

Los equipos de emergencia, incluyendo bomberos y la Cruz Roja, respondieron de inmediato al lugar, controlando las llamas y trabajando en el rescate de las víctimas. Testigos describieron escenas de pánico y horror, con personas corriendo y otras tratando de auxiliar a los afectados por el humo y el fuego. Según los informes, la rápida respuesta de los equipos evitó que el fuego se propagara a los negocios cercanos.

Líderes nacionales y locales ofrecieron rápidamente sus condolencias y apoyo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su pesar e instruyó a la Secretaría de Gobernación a enviar un equipo de apoyo y atención integral a la zona. El gobernador Durazo aseguró a la ciudadanía que el gobierno estatal está brindando atención integral a las familias afectadas, incluyendo apoyo psicológico y recursos.

Waldo's, la cadena de supermercados involucrada, emitió un comunicado expresando su solidaridad con los afectados y comprometiéndose a cooperar de manera transparente con la investigación en curso. Los heridos están siendo atendidos en diversos hospitales de Hermosillo; algunos se encuentran en estado grave.