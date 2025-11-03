BBC: Armas legales de Paraguay terminan en manos del Comando Vermelho

Otros proveedores de armas del CV incluyen presuntamente al traficante argentino Diego Dirisio y su esposa

Un informe reciente de la BBC reveló un vínculo entre el suministro de armas del tristemente célebre grupo brasileño Comando Vermelho y Paraguay. Armas importadas legalmente a ese país terminan en posesión del grupo delictivo.

El artículo, publicado en BBC Brasil por Luiz Fernando Toledo y Julia Braun, se basa en un estudio de los investigadores Bruno Langeani y Natalia Pollachi, publicado en el Journal of Illicit Economics and Development, que analizó las incautaciones de armas en Brasil entre 2019 y 2023. Los datos muestran un aumento constante del tráfico, con un incremento de las incautaciones de 1.139 armas en 2019 a 1.650 en 2023.

“Este tipo de armamento es crucial para que los grupos criminales ejerzan control territorial, intimiden a la población y se enfrenten a la policía”, señala el artículo. La mayoría de las armas provenían de Estados Unidos y Europa. De las armas incautadas durante el período de estudio, 738 eran de origen estadounidense, según se explicó. En los registros más recientes, el 94,7 % de las armas identificadas eran de fabricación extranjera, predominantemente estadounidenses.

La ruta típica del tráfico implica la importación legal de rifles y pistolas a Paraguay, que luego se transportan ilícitamente a través de la frontera hacia territorio brasileño. El estudio también señaló envíos directos de Estados Unidos a Brasil y una tendencia creciente a importar piezas individuales de armas para su ensamblaje clandestino en Brasil, con el fin de dificultar su rastreo.

El tráfico no se limita a América. En diciembre de 2023, la Operación Dakovo, conjunta entre Brasil y Paraguay, incautó unas 2000 armas con un valor aproximado de 5 200 000 dólares estadounidenses, procedentes de Croacia, Eslovenia y la República Checa. El argentino Diego Dirisio y su empresa con sede en Paraguay, International Auto Supply (IAS), fueron identificados como presuntos responsables de la importación de estas armas europeas destinadas al CV y al Primer Comando de la Capital (PCC). Dirisio y su esposa, Julieta Nardi, fueron detenidos recientemente en Argentina. ”No tengo ninguna relación con lo que está sucediendo en Río de Janeiro (Brasil). No conozco a nadie del Comando Vermelho, no conozco a nadie del PCC. Mis únicas ventas han sido completamente legales, a través de cooperativas policiales y militares, a personal policial y militar”, declaró Dirisio.

La sofisticación del arsenal criminal quedó demostrada durante la Operación Contención, el 28 de octubre de 2025. Esta intervención policial masiva, dirigida contra el Comando Vermelho en las favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro, movilizó a 2.500 agentes. El despliegue, que dejó 132 muertos (entre ellos cuatro policías), permitió la incautación de 118 armas de fuego, incluyendo 91 rifles y 29 pistolas, además de explosivos y drogas. Las autoridades señalaron que el alto nivel de equipamiento del CV quedó demostrado cuando drones lanzaron granadas contra las fuerzas de seguridad durante los enfrentamientos. Estos hallazgos provocaron una fuerte respuesta política en Paraguay, donde el presidente Santiago Peña declaró oficialmente al CV y al PCC como organizaciones terroristas y ordenó reforzar la presencia militar en las fronteras para impedir la fuga de delincuentes.

El Comando Vermelho (CV) o Comando Rojo es el grupo criminal más antiguo de Brasil. Durante más de medio siglo, evolucionó de un grupo de autodefensa carcelaria a una vasta organización criminal con decenas de miles de miembros, que funciona como un estado paralelo en algunas zonas. El CV surgió en la década de 1970 en una prisión de Ilha Grande, durante la dictadura militar brasileña (1964-1985). Se formó como una alianza entre delincuentes comunes y guerrilleros de izquierda para protegerse de la brutalidad policial y la violencia interna. Sin embargo, una milicia de autodefensa llamada “Falange Vermelha”, influenciada por ideales de justicia social, pronto se convirtió en un grupo criminal organizado centrado en el robo de bancos y asaltos a gran escala. Los intentos de las autoridades penitenciarias por desmantelar al grupo dispersando a sus líderes en diferentes cárceles contribuyeron inadvertidamente a su expansión por todo el sistema penitenciario brasileño.

El CV siempre ha tenido su base en Río de Janeiro, consolidando su poder como la facción dominante del narcotráfico de cocaína y construyendo una sólida base de apoyo social en las favelas de la ciudad. Actualmente, el CV se considera una amenaza nacional e internacional. Mantiene una influencia significativa en las cárceles de todo el país, con la región del Amazonas y el oeste de Mato Grosso como bastiones secundarios. Fundamentalmente, el grupo tiene una fuerte presencia en Bolivia, donde asegura una parte sustancial de su suministro de cocaína.

Además del narcotráfico y el tráfico de armas, el CV se dedica a la extorsión, el secuestro, la usura y el robo de camiones blindados. El grupo incluso ha adoptado la tecnología, desarrollando y utilizando una aplicación móvil clandestina de transporte llamada “Rotax Mobili” para financiar el narcotráfico, que, según estimaciones de las autoridades, generaba más de 180.000 dólares mensuales antes de ser desmantelada. La alianza del CV con el Primeiro Comando da Capital (PCC), el mayor grupo criminal de Brasil (que se inspiró en el CV), se fracturó.

En 2016, este colapso desencadenó una ola de violencia carcelaria tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo un sangriento motín en una prisión paraguaya en 2021.

El grupo también enfrenta la hostilidad de milicias locales (compuestas por personal de seguridad activo y retirado) y del Terceiro Comando Puro.

Líderes clave, como Luiz Fernando da Costa (“Fernandinho Beira-Mar”) y Márcio dos Santos Nepomuceno (“Marcinho VP”), continúan dirigiendo la estrategia de la organización desde las cárceles. Beira-Mar fue arrestado en 2001 en Colombia, donde se cree que el CV mantiene vínculos con remanentes de las FARC.

Insight Crime estima que para 2020, el CV contaba con unos 30.000 miembros y, para 2023, había recuperado el control de la mayor zona territorial de Río de Janeiro.