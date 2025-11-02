Trump y Xi alcanzan un acuerdo comercial limitado y suspenden medidas sobre tierras raras y semiconductores

Aunque el acuerdo ofrece una tregua temporal, expertos advierten que los compromisos solo durarán un año

La Casa Blanca anunció el sábado que Estados Unidos y China alcanzaron un nuevo acuerdo para reducir temporalmente las tensiones comerciales. Pekín suspenderá los controles a la exportación de metales estratégicos —como galio, germanio y grafito— mientras Washington pausará los aranceles recíprocos previstos para noviembre.

“El acuerdo traerá paz y prosperidad para ambos países”, dijo Trump. El pacto incluye también la reducción del arancel sobre el fentanilo del 20 % al 10 % y el compromiso chino de comprar 12 millones de toneladas de soja estadounidenses este año, con un mínimo de 25 millones anuales durante los próximos tres.

El entendimiento permitirá además que las instalaciones chinas del fabricante neerlandés Nexperia reanuden sus envíos de chips, lo que podría aliviar la tensión en la cadena de suministro global.

Aunque el acuerdo ofrece una tregua temporal, expertos advierten que los compromisos solo durarán un año. “Es un respiro en la guerra comercial, no su final”, comentó el profesor Josef Mahoney, de la Universidad Normal del Este de China.

El pacto llega tras la reunión “G2” en Busan, donde Trump aseguró que “la relación entre Estados Unidos y China nunca ha estado mejor”.