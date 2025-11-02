Falklands, Asamblea Legislativa disuelta, convocan a elección 11 de diciembre

El Gob. Colin Martin-Reynolds y la Dra. Andrea Clausen, Directora y Veedora del Registro Electoral firman los documentos disolviendo el legislativo y la convocatoria a la elección general

La Asamblea Legislativa de las Islas Falkland ha sido disuelta en anticipación de la Elección General que tendrá lugar el 11 de diciembre de 2025. La Proclamación de Disolución ya ha sido hecha y será publicada en la Gaceta Oficial.

El Gobernador de las Falklands, Colin Martin-Reynolds CMG, cumpliendo con la Constitución de Falklands y en presencia del jerarca electoral, Dra. Andrea Clausen firmó los documentos para la disolución la Asamblea Legislativa y confirmar el l1 de diciembre como fecha de la Elección General.

La Proclamación fijó el siguiente cronograma para la Elección General según el siguiente detalle.

31 de octubre, Se publica notificación de la Elección y apertura del periodo de nominaciones

20 de noviembre, Fecha límite de solicitudes para registrarse a votar

21 de noviembre, Se cierra la lista de nominaciones y publicación de lista de candidatos

10 de diciembre. Votación móvil se desarrolla en zona rural

11 de diciembre. Día de votación y anuncio de resultados

Los formularios para las nominaciones ya están disponibles y pueden ser recogidos de la Oficina del Registro Oficial en el Salón Municipal en los siguientes horarios, 8;15 al medio dia y de 13:15 a 16:00 horas

La información para los candidatos puede ser obtenida en el siguiente sitio, https://assembly.gov.fk/.../becomin.../2025-general-election

La fecha de cierre para la recepción de formularios, y depósitos, para las nominaciones es a las 16:00 horas del viernes 21 de noviembre 2025 en la Oficina del Registro Oficial

Al cierre de cuatro días hábiles del cierre de las nominaciones, se publicara un aviso en la Gaceta Oficial brindando detalles de los nominados.