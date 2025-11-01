Milei mantiene una cena privada con Macri mientras renuncian ministros clave

La reunión entre Macri y Milei se vio ensombrecida por la repentina remodelación del Gabinete

El presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri sostuvieron una cena privada en la residencia de Olivos este viernes. La reunión estuvo marcada por el anuncio de la renuncia de Guillermo Francos y Lisandro Catalán como jefe de Gabinete y ministro del Interior, respectivamente.

Milei describió la reunión de casi dos horas en un tono conciliador. “Lo que más aprecio de Mauricio Macri es que siempre se dirigió a mí con generosidad, compartiendo conmigo aspectos de su experiencia”, dijo el mandatario.

Las conversaciones entre Milei y Macri se centraron en la “segunda generación de reformas” que incluyen cambios en los sistemas laboral, tributario y de seguridad social.

Ante la ausencia de Francos, se especuló que el poder dentro del círculo cercano de Milei pasó a manos de la secretaria presidencial (y hermana) Karina Milei y del asesor Santiago Caputo, quien, según se informa, está próximo a ser nombrado miembro del Gabinete.

El acercamiento entre Milei y Macri reavivó los rumores sobre la posible incorporación de funcionarios del PRO de Macri al gobierno, lo que mantiene en alerta a sectores de La Libertad Avanza (LLA) de Milei.

En este escenario, siete legisladores del PRO vinculados a la ministra de Seguridad (y senadora electa) Patricia Bullrich —cinco en ejercicio y dos que jurarán sus cargos el 10 de diciembre— anunciaron su deserción a LLA.

Esta medida, liderada por el congresista Damián Arabia, señala una importante reconfiguración del Congreso tras las elecciones y fortalece la presencia legislativa de LLA. Los parlamentarios argumentaron que la decisión reflejaba su convicción compartida en la necesidad de un cambio profundo y su preferencia por la cooperación en lugar de la oposición al gobierno actual.