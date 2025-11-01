Decae creación de empleo en Brasil interanualmente

Las altas tasas de interés en un contexto de desaceleración económica se han señalado como la principal causa de esta contracción

Según el Registro General de Trabajadores Empleados y Desempleados, dependiente del Ministerio de Trabajo, en septiembre se crearon 213.002 empleos formales, tras restar los despidos a las contrataciones.

Si bien estos resultados son mejores que los de agosto, cuando se crearon 147.358 empleos, la creación cayó un 15,6% en comparación con septiembre del año anterior, cuando se registraron 252.237 puestos adicionales.

Las elevadas tasas de interés en un contexto de desaceleración económica fueron señaladas como la principal causa de esta contracción. En septiembre de 2023, se crearon 204.720 empleos.

Los cinco sectores analizados crearon empleos formales en septiembre: Servicios: 106.606 empleos; Industria (manufactura, extracción y otros tipos): 43.095; Comercio: 36.280; Construcción: 23.855; y Agricultura - 3.167.

En el sector servicios, la creación de empleo estuvo impulsada por el segmento de información, comunicación, finanzas, bienes raíces, actividades profesionales y administrativas, que sumó 52.873 puestos formales. La categoría de administración pública, defensa y seguridad social, educación, salud humana y servicios sociales añadió 16.985 empleos.

En la industria, destacó la manufactura, que contrató a 39.305 trabajadores más de los que despidió, seguida por el sector de agua, alcantarillado, gestión de residuos y descontaminación, que creó 2.120 puestos. La industria extractiva sumó 841 empleos en septiembre.

Los estados que más crearon fueron São Paulo (49.052), Río de Janeiro (16.009) y Pernambuco (15.602). (Fuente: Agencia Brasil)