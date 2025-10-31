Falklands, un Pucará argentino de la guerra termina en museo británico

Un prototipo del Pucará totalmente diseñado y fabricado en Córdoba

Un Pucará A-515, avión argentino de ataque a turbo hélice y que fuera muy utilizado en la guerra de las Falklands por las fuerzas invasoras ha sido sumado al despliegue “Once Semanas en 1982” en un museo de Inglaterra.

Se trata del Museo de Aviones del Sur de Yorkshire, el cual dispone del mayor despliegue permanente en el Reino Unido dedicado al conflicto del Atlántico Sur.

Los Pucará de la Fuerza Aérea Argentina estacionados en las Falklands durante el conflicto participaron de numerosas misiones contra las fuerzas británicas.

Esta nave en particular participó por última vez de una misión el 10 de junio de 1982, cuando fuera alcanzado por fuego liviano desde tierra y no volvería a volar hasta la rendición de las fuerzas argentinas.

Capturado por los británicos al finalizar el conflicto, el Pucará fue eventualmente enviado al Reino Unido donde también fue probado por pilotos de la RAF.