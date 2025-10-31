Falklands: debate picante sobre impuestos y desigualdad de ingresos en las Islas

MLA Teslyn Barkman, “la desigualdad de ingresos en las Falklands es de las peores en el mundo”

El debate sobre la programada revisión del sistema impositivo de las Islas Falklands despertó un fuerte desacuerdo entre los miembros de la Asamblea Legislativa sobre todo en cuanto a si la desigualdad de ingresos en las Islas estaba incrementando o disminuyendo.

La legisladora MLA Teslyn Barkman invitó a su colega MLA Roger Spink a explicar lo que significaría la revisión impositiva, e incluya un cronograma de trabajo para su elaboración, y dentro de la formulación de la pregunta afirmó “reconociendo que la desigualdad de ingresos en las Islas está creciendo”.

MLA Spink respondió que, “no estaba al tanto de ningún trabajo de política o análisis de cifras recientes que indicara que la desigualdad de ingresos en las Islas estaba en aumento; es más el censo del 2021 estableció que el ingreso promedio y medio de ingresos de los hogares en Stanley se había incrementado entre 12% y 15% respectivamente, indicando que la brecha entre los hogares que estaban muy cómodos frente a aquellos menos cómodos en Stanley se estaba cerrando”.

Y agregó que, “las bandas impositivas y deducciones en el presupuesto del 2024, junto al incremento del salario mínimo y otros beneficios también habrían tenido fuerte impacto en la reducción de la inequidad”

MLA Spink explicó también que la revisión impositiva programada no solo incluía alícuotas progresivas, sino que además apuntaba a que el sistema resultara, “amigable, justo y equiparador”, con legislación que está robustamente diseñada para evitar resquicios de fugas y ambigüedades”.

Anunció que la Fase A de la revisión incluiría un informe con recomendaciones para el Consejo Ejecutivo, en tanto la Fase B referiría a su implementación, lo más seguro después del 2026.

MLA Barkman dijo que su pregunta “tenía por intención mejorar el conocimiento del sistema impositivo, el cual está fuera de tiempo y sobrepasado”. Insistió en que las reformas introducidas en el 2023 habían achatado la progresividad y que “la desigualdad de ingresos en las Falklands es de las peores en el mundo”

Igualmente, MLA Barkman dio la bienvenida a la confirmación que la revisión sería bien amplia, “es una oportunidad importante para asegurarnos que nuestro sistema impositivo permanece fuerte, moderno y acorde para los próximos veinte años de desarrollo de las Falklands”.