Falklands: anticipan años de ajustes presupuestales durante varios ejercicios

El programa de inversiones de capital para reemplazo de infraestructuras será decisivo en el desempeño de las finanzas de las Islas

Las reservas financieras del Gobierno de las Islas Falkland está previsto que caigan por debajo de la política de contar con vez y media de las mismas hacia el 2027/28, de acuerdo a un documento presentado a la Comisión Permanente de Finanzas, SFC.

Una vez finalizado el conflicto de 1982, las Falklands decidieron tener siempre disponibles reservas por un monto equivalente al 150% de su comercio mensual.

El Secretario Financiero de las Islas Pat Clunie informó a los legisladores el 29 de octubre que si bien la síntesis del Plan de Cinco Años exhibe “una posición particularmente decreciente a partir del 2027/28, y en los hechos una disminución frente a nuestra política de reservas y también de disminución en contado en caja,” asimismo hay un beneficio positivo en cuanto a que la presentación de la información, “y la dicha disminución, se hace en estos momentos”.

Al hablar a partir de esas cifras, Clunie dijo que para el ejercicio financiero 2025/26 “no hay temas sobre el asunto” del momento que las reservas de FIG están “muy por encima” de la política oficial de reservas, (en este caso de 3,1 veces), con una suma de £135 millones, empero a partir de entonces “las cosas se presentan más ajustadas”. En el 2026/27 aún “se estará por encima de nuestra política (de 1,5) con 1,6, pero el excedente se reduce a £1,5 millones”.

Se trata del ejercicio en que, según Clunie, los gastos en inversión de capital del FIG llegarán al desembolso tope de su programa de infraestructura.

A partir del ejercicio 2027/28 el nivel de reservas cae por debajo de la política oficial de 1,5 a 1,2, a la vez que el excedente se torna en rojo con casi £ 60 millones negativos contablemente.

Clunie agregó, “esto no quiere decir que no contemos con £ 60 millones en el banco”, sino más bien que “se rompe nuestra política oficial de reservas por unas potencialmente £60 millones”. Explicó que se necesita tomar decisiones respecto “a cómo recuperar esa posición,” las cuales se deben hacer en el correr de este ejercicio y del año próximo.

Concluyó que “asi como las cosas, no pintan bien, nos brinda suficiente tiempo para hacer los cambios necesarios. No siempre me preocupa, pero creo que debemos tener soluciones y preguntarnos sobre la situación” Por eso, “creo que fue lo correcto y apropiado que esta información se hiciera pública”.

La legisladora MLA Leona Roberts dijo que “no se sentía convencida” que el informe presentara la escena completa, pero admitió que por lo menos brindó “cierto avance sobre la situación a la próxima asamblea legislativa, y a la comunidad una idea “de donde están o de donde vienen las presiones al momento”.

En tanto hubo más comentarios respecto a lo acertado o poco acertado de las cifras brindadas, el secretario de finanzas admitió que cualquiera sea el caso, “a grandes trazos así era como se iba a presentar la situación”.

Algunas de las razones para ciertas dudas sobre las cifras, fueron que el Consejo Ejecutivo de las Falklands trabajó y estimó el presupuesto pensando en “el peor caso posible”.

Sobre el particular el legislador MLA Mark Pollard adelantó, “no esperamos desembolsar todos los fondos para todos los distintos ítems que hemos presupuestado,” además del hecho que “no hemos contemplado en esas cifras posibles aumentos de recaudación”.

MLA Pollard agregó que mucho del razonamiento detrás de la caída en la política de reservas era simplemente que “tendremos que invertir sumas tan importantes, como nunca, en inversiones de infraestructura, las cuales son de las más altas en décadas”

“Podríamos sentarnos sobre los fondos en el banco y no hacer nada con esos fondos, y entonces cuando nuestros ingresos se erosionen por completo…no tendremos otra opción que efectivamente invertir en proyectos de inversión capital”

También se mencionó que fue la primera vez que FIG había tomado préstamos, lo cual fue “un cambio muy significativo…” que impactará sobre los presupuestos de ahora en más y por 25 años…” agregó MLA Jack Ford.

Clunie concluyó el debate afirmando que “aún correrá mucha agua por debajo del puente,” y hay propuestas y “estamos trabajando en iniciativas que nos ayudarán a hacer frente a la brecha”.

“Se hizo necesario recurrir a los préstamos para poder hacer frente al programa de inversiones de capital, con todas las obras mayores de infraestructura programadas, que desafortunadamente se acercan a su fin de vida útil coincidentemente”.

Tarifas de electricidad

La Comisión Permanente de Finanzas, SFC, también recibió un informe con la paramétrica sobre el costo de la electricidad y en el cual se afirmaba que durante el ejercicio 2024/25 se obtuvo un excedente de £582,000, lo cual permitió que el déficit acumulado de dicho servicio se redujera hasta las £842,000.

El legislador MLA Roger Spink sostuvo que “por cada penique que rebajamos la tarifa de electricidad, nos costaría unos £150,000 adicionales, y por tanto tendríamos que conseguir los fondos en algún otro rubro del presupuesto si es que queremos subsidiar el precio de la electricidad por ese monto”, y enfatizó que también subsidiaría a muchos otros usuarios comerciales.

La legisladora MLA Leona Roberts respondió que “hemos tenido esta conversación de nunca acabar sobre los efectos de esa medida, pues muchos de los usuarios comerciales, lo más común es que pasen esos costos adicionales a los clientes”

Agregó que también incrementaría los costos del gobierno del momento que es uno de los mayores usuarios de electricidad, y “el precio de la electricidad es “una de las pocas herramientas cuando se trata del costo de vida”

MLA Spink dijo entonces que sería una forma efectiva de encarar el costo de vida comparado con las metas establecidas, y MLA Roberts sostuvo que un análisis de ese punto no se había realizado.

La Gerente Ejecutiva, CEO, del gobierno de las Islas, Dra. Andrea Clausen agregó entonces que en materia de los principios de recuperación de costos se estaba trabajando y tenía esperanza de poder adelantar algo al respecto cuando asuma la nueva Asamblea Legislativa y comience la ronda de discusión del siguiente presupuesto, esperando que “sus nuevos miembros pueden tomar decisiones en cuanto a cómo les gustaría aplicar la recuperación de costos en materia de los costos de todos los servicios”