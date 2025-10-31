Aerolínea paraguaya anuncia nuevo destino en Uruguay

Paranair operará la ruta con aviones CRJ-200 de 50 plazas

La compañía paraguaya Paranair inaugura una nueva ruta que conecta Asunción (Paraguay), Montevideo y Rivera (Uruguay), a partir del 1 de diciembre. El vuelo parte de Asunción, hace escala en Montevideo y finaliza en Rivera, convirtiéndose así en el cuarto destino de la compañía en el país.

El servicio operará dos veces por semana con aviones bimotores Bombardier CRJ-200 de 50 plazas. La aerolínea considera a Uruguay un país clave, y esta expansión busca impulsar el turismo y el desarrollo comercial, además de conectar el interior de Uruguay con la capital. Los boletos están disponibles en el sitio web de la aerolínea o a través de agencias de viajes autorizadas.

Esta iniciativa se vio respaldada por la reciente modernización y reapertura del Aeropuerto de Rivera en diciembre de 2023, que fue actualizado a estándares internacionales de operación y seguridad por Aeropuertos Uruguay.

Según Jaime Cassola, de Paranair, “Uruguay es un país clave para Paranair, y el lanzamiento de la ruta Montevideo-Rivera refuerza nuestra estrategia de crecimiento, impulsada por la confianza de quienes nos eligen y por nuestro trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo y Aeropuertos Uruguay. Nos enorgullece conectar una nueva ciudad del interior de Uruguay con la capital del país, ofreciendo un servicio aéreo seguro y confiable a los pasajeros uruguayos”.

El CEO de Aeropuertos Uruguay, Diego Arrosa, señaló que “la ruta directa entre Montevideo y Rivera es una excelente noticia, y también un ejemplo de cómo la modernización de los aeropuertos del interior marcó un punto de inflexión para la conectividad aérea del país; esta transformación está generando nuevas oportunidades y acercando el interior a la capital”.

Rivera, en la frontera con Santana do Livramento (Brasil), es un creciente centro turístico, que cuenta con un circuito de enoturismo y constituye un punto estratégico para compras y gastronomía.

Esta nueva operación forma parte de la estrategia de expansión regional de Paranair, que busca acercar destinos estratégicos y promover el turismo y el desarrollo comercial entre Paraguay y Uruguay. Todas las tarifas incluyen una maleta facturada de hasta 23 kg y una maleta de mano de hasta 5 kg, lo que ofrece mayor comodidad a los pasajeros.