Trump reduce aranceles a China tras reunirse con Xi Jinping

Trump visitará China en abril, y Xi retribuirá tiempo después

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una reducción de los aranceles a los productos chinos tras la reunión del miércoles en Corea del Sur con su homólogo chino, Xi Jinping.

Trump calificó el encuentro en la ciudad surcoreana de Busan como el “evento más importante” de su gira asiática, lo que marcó una desescalada significativa en la guerra comercial que se ha prolongado durante meses. En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, el presidente Trump describió su reunión de más de 90 minutos con Xi como un “gran éxito”, otorgándole una calificación de “12” sobre 10. “Tenemos un acuerdo sobre la mesa” y se firmará “muy pronto”, añadió.

El presidente estadounidense confirmó que reduciría el arancel general a las importaciones de productos chinos del 57% al 47% tras los compromisos de Xi, incluyendo la promesa de reducir los envíos de ingredientes para la producción de fentanilo a Estados Unidos. Además, se resolvieron varios conflictos comerciales. China reanudará de inmediato la compra de soja estadounidense, aliviando así la situación de los agricultores estadounidenses, mientras que el conflicto en torno a los minerales de tierras raras, cruciales para la fabricación de tecnología, se considera resuelto. Este resultado puso fin a la amenaza previa de Estados Unidos de imponer un arancel adicional del 100% a los productos chinos a partir del 1 de noviembre.

“Nuestros dos países son plenamente capaces de ayudarse mutuamente a alcanzar el éxito y la prosperidad”, declaró Xi, recalcando su convicción de que Estados Unidos y China deben ser “socios y amigos”. También señaló que los negociadores comerciales de ambas partes han avanzado en la resolución de las principales preocupaciones y reconoció que, si bien las dos economías líderes “no siempre coinciden”, las relaciones han sido “estables en general”.

Ya están programadas futuras conversaciones: Trump anunció que viajará a China en abril para nuevas negociaciones, y se espera que el presidente Xi visite Estados Unidos poco después.