Falklands promueve sus tradiciones y vida rurales con visitas a estancias

La estanca de Fitzroy, del Grupo FLH, a unos cuarenta y cinco minutos de la capital Stanley

La estancia de Fitzroy en las Islas Falkland festejó su primera fiesta abierta un sábado de este mes con más de 200 visitantes disfrutando de todo que el establecimiento tiene para ofrecer. Suzi Clarke de dicha estancia dijo estar “sorprendida y entusiasmada” por la cantidad de gente que se hizo presente.

“Sería bueno celebrar más de estas fiestas en el futuro”, y agregó “es sumamente importante lograr que la gente venga al campo y se enteren de lo que se trata y todas las actividades que se desarrollan en las Falklands rural”.

El evento logró recaudar unas £1400 que serán donados a Esquiladores de Falklands para ayudar a los profesionales de las Islas asistir y participar en competencias internacionales.

Cuatro esquiladores de las Falklands han sido seleccionados para competir en los campeonatos de esa especialidad en Nueva Zelandia, en marzo próximo. Adam Dickson y Evan Jones estarán compitiendo en la esquila en tanto Pilar Castro y Talia Jones lo harán como ayudantes y manipuladores de los vellones.

La Fiesta abierta de la Estancia Fitzroy empezó en el galpón de esquila con los anfitriones Suzi Clarcke y el gerente de la estancia del Grupo FLH (conjunto de estancias en una sociedad de derecho privado perteneciente al gobierno de Falklands) Gilberto Castro quien, dirigiéndose a los asistentes les contó cómo es el trabajo en el Campo, los distintos procedimientos que se necesitan saber entre otras cosas cómo colocar caravanas a las ovejas y marcar a los corderos.

Gilberto también brindó una demostración de esquila previo a que su hija Pilar mostrara cómo se manipulan los vellones y se apoya a esquiladores en plena tarea. Luego de desplazaron fuera del galpón donde Gilberto ofreció un breve ejemplo de cómo arrear ovejas, hábilmente asistido por sus perros, y hasta con ayuda de un voluntario de entre los visitantes.

Después la gente pudo vagar por la estancia donde se encontraron con corderos guachos, vacas y ponis. Al almuerzo se sirvió un suculento asado, el cual según Suzi, ‘fue probablemente uno de los puntos culminantes de la jornada’. Después del almuerzo los visitantes con amigos caninos fueron bienvenidos a hacer uso de la agilidad de esos compañeros en las tareas de campo.

La estancia de Fitzroy recibe con regularidad visitas de escuelas de enfermería, de escolares y de turistas, pero esta fue la primera vez que se organiza una jornada abierta a todo público. Suzi agradeció a todos quienes colaboraron en hacer de la jornada un éxito y a todos aquellos que se tomaron el tiempo de concurrir. “Creo que es realmente importante dejar que los niños experimenten la vida de campo, la agropecuaria y todas las tareas que se deben cumplir en una estancia, todo esto pensando en el futuro¨

“Es tan importante que los niños tengan tiempo fuera de sus hogares, y en la naturaleza”

Por su parte Gilberto el gerente de la estancia quien recientemente colaborara con un periodista para escribir su autobiografía, tanto en las Falklands como en su natal Chile donde creció en circunstancias de mucha pobreza. La autobiografía será una conexión entre los dos lugares y las vidas tan distintas que significaron para un peón de campo que llegó a la gerencia de una de las grandes estancias de las Islas.

Gilberto viene de una familia de doce miembros, en un resguardo con apenas dos dormitorios, piso de tierra y tuvo que trabajar muy duro para lograr una educación: el contraste de esos años con su vida como un gerente de una gran estancia en las Falklands es realmente extremo.

La pareja esperan poder asegurarse fondos en un futuro próximo para publicar el libro, y esperan además que el turismo ayude a levantar el perfil de las Falklands y de su vida rural.