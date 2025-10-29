Venezuela declara a Primera Ministra de Trinidad y Tobago “persona non grata”

Trinidad y Tobago se ha convertido en un agente de agresión contra Venezuela, insistió Rodríguez

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad este martes una declaración que califica a la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, como “persona non grata”, citando su presunta participación en una “conspiración criminal” con Estados Unidos para atacar a Venezuela.

La moción fue aprobada durante una sesión ordinaria, y el Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la decisión unánime.

“Se aprueba por unanimidad y esta señora queda declarada persona non grata, además de apoyar unánimemente la denuncia realizada ayer por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros del acuerdo energético entre Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela”, declaró Rodríguez tras la votación.

La medida también apoya la decisión del presidente Nicolás Maduro de suspender y denunciar todos los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago.

La diputada Iris Varela presentó el proyecto, argumentando que las acciones de la Primera Ministra constituían una amenaza directa a la soberanía venezolana. Varela denunció específicamente los supuestos ejercicios militares conjuntos entre fuerzas estadounidenses y de Trinidad y Tobago, “a pocos kilómetros de la costa venezolana”.

Varela cuestionó la medida, especialmente tras los recientes informes sobre pescadores trinitenses asesinados por fuerzas militares estadounidenses en el Caribe. Argumentó que las autoridades de la isla estaban “abriendo las puertas de su país a las mismas tropas extranjeras criminales de Estados Unidos”.

El diputado de la oposición, Luis Brito, se sumó a la condena, describiendo a la primera ministra Persad-Bissessar como sumisa, belicista y desleal por permitir que un ejército extranjero promoviera una “amenaza velada de invasión” contra Venezuela.

El acuerdo oficial, titulado “Operación Contención”, condena enérgicamente la postura de la primera ministra como una “incitación abierta a la violencia en la región del Caribe”, una conducta que considera incompatible con el estatus de la región como Zona de Paz. El documento aprobado estipulaba la declaración de la Primera Ministra como “persona non grata” por formar parte de un “plan sistemático contra la paz de Venezuela”, condenando enérgicamente su postura como una amenaza a la paz y una violación del derecho internacional, incluidos los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Proclamación de la Celac como zona de paz.

Asimismo, respalda la denuncia y suspensión inmediatas de todos los acuerdos de cooperación energética con Trinidad y Tobago, e instaba al gobierno trinitense a desvincularse públicamente de las “provocaciones bélicas” para preservar las relaciones bilaterales. Además, denuncia ante organismos nacionales e internacionales la grave amenaza militar que representan los Estados Unidos en el Caribe.

“Es inaceptable mantener un acuerdo que favorezca a Trinidad y Tobago si este país se ha convertido en un agente de agresión contra Venezuela”, afirmó Rodríguez.