Producción de Petrobras alcanza 3,14 millones de barriles diarios en tercer trimestre de 2025

Las FPSO fueron las principales responsables de estos nuevos resultados

La petrolera estatal brasileña Petrobras alcanzó una producción promedio de petróleo, líquidos de gas natural y gas natural de 3,14 millones de barriles equivalentes de petróleo diarios en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un 7,6 % más que en el segundo trimestre de este año y un 16,9 % más que en el tercer trimestre de 2024.

Este resultado se debe a la producción máxima de la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) Almirante Tamandaré en el campo Búzios, así como al aumento de la capacidad de producción de la FPSO Marechal Duque de Caxias en el campo Mero, según informó la compañía.

Además, la compañía también indicó que se observó un aumento gradual en la producción de la FPSO Maria Quitéria en el campo Jubarte; y de las FPSO Anita Garibaldi y Anna Nery en los campos Marlim y Voador, respectivamente. y la FPSO Alexandre de Gusmão en el campo Mero.

Otros factores que contribuyeron al aumento de la producción fueron la reducción de las pérdidas por tiempo de inactividad y mantenimiento, así como una mayor eficiencia operativa en las cuencas de Campos y Santos.

Según Petrobras, “la eficiencia alcanzada en los primeros nueve meses del año, en comparación con 2024, fue aproximadamente un tres por ciento mayor, incluyendo incrementos en campos con producción significativa, como Tupi y Búzios”.

“Este trimestre entraron en producción 11 nuevos pozos, siete en la cuenca de Campos y cuatro en la de Santos”, informó la empresa. (Fuente: Agencia Brasil)