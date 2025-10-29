Nuevos ataques estadounidenses dejan 14 muertos en el Océano Pacífico

El Pentágono anunció este martes la ejecución de tres nuevos ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el Pacífico oriental, causando la muerte de 14 personas en la ola más mortífera hasta la fecha dentro de la intensificada campaña militar del presidente Donald Trump contra presuntos narcotraficantes ilegales.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que cuatro embarcaciones fueron atacadas el lunes en aguas internacionales, con un solo superviviente. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



En una publicación en X que incluía imágenes de vídeo de los ataques, Hegseth justificó la acción equiparando a los narcotraficantes con grupos terroristas internacionales: “El Departamento ha dedicado más de dos décadas a defender otras patrias. Ahora, defendemos la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los desarticularemos y, posteriormente, los cazaremos y los eliminaremos”, escribió.

Estos últimos ataques elevan a 13 el número total de bombardeos marítimos y a al menos 57 el número de muertos desde que comenzó la campaña. Si bien la mayoría se ha producido en el Caribe, el Departamento de Guerra extendió sus operaciones al Océano Pacífico, al oeste de Centroamérica, los días 21 y 22 de octubre. Esta escalada ha generado fuertes críticas por parte de los demócratas en el Congreso, quienes cuestionan la legalidad del uso de fuerza militar letal contra objetivos que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Los legisladores aún no han recibido pruebas de la administración Trump que respalden las afirmaciones de que las embarcaciones atacadas transportaban narcóticos. Los demócratas exigen información sobre la identidad de los fallecidos y la inteligencia utilizada para justificar los ataques.

Funcionarios de la administración argumentan que la designación por parte del presidente Trump de ciertos cárteles de la droga como “organizaciones terroristas extranjeras” a principios de este año proporciona la justificación legal para la campaña militar en curso.

La campaña marítima coincide con un importante despliegue de recursos militares estadounidenses en el Caribe, lo que intensifica las especulaciones sobre una posible acción militar contra Venezuela. Trump ha culpado repetidamente a los cárteles venezolanos y al presidente Nicolás Maduro del flujo de drogas hacia Estados Unidos y recientemente declaró que estaba considerando objetivos terrestres en el país.

La Armada estadounidense cuenta actualmente con al menos ocho buques en la región, incluyendo destructores de misiles guiados y un crucero lanzamisiles capaz de lanzar misiles Tomahawk en territorio venezolano. Las fuerzas desplegadas incluyen miles de soldados embarcados en buques, equipados con lanchas de desembarco y aeronaves Osprey para posibles operaciones terrestres; cazas F-35 del Cuerpo de Marines operan desde Puerto Rico, mientras que bombarderos pesados de la Fuerza Aérea realizan demostraciones de fuerza cerca de la costa venezolana.

Hegseth ordenó recientemente el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford —el buque de guerra más grande del mundo— a la costa sudamericana, junto con tres destructores de misiles guiados adicionales.

El Ford, que transporta varios escuadrones de cazas de ataque F/A-18 y aeronaves de guerra electrónica, es capaz de realizar una importante campaña de bombardeo aéreo y se espera que llegue al Caribe entre principios y mediados de noviembre.