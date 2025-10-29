Falklands, planta de faena a la búsqueda de un nuevo Gerente General

La planta de faena de Falklands está certificada y habilitada para exportar a todo el mundo

La Compañía de Carnes de las Islas Falkland Ltd. o FIMCo está a la búsqueda de un nuevo Gerente General, quien además de las tareas propias del cargo, --asegurarse suficiente hacienda para su procesamiento, ventas y planificación financiera--, tendrá que tener informado al Directorio de la empresa.

Junto al recientemente aprobado plan de negocios a cinco años, el Gerente General tendrá responsabilidad en la administración operacional y estratégica de la empresa, --sea él o ella--deberán identificar e implementar el desarrollo y mejora de la eficiencia operativa de la planta y de la producción en general, en tanto aseguran el mantenimiento al más alto nivel de la certificación con que cuenta la planta de faena y procesamiento en Sandy Bay, para cumplir con las regulaciones de los mercados más exigentes del mundo y de los ritos Halal.

Los candidatos al cargo deberán contar con un título en administración de empresas o estudios similares, o contar con un CV de administración empresarial; experiencia en realizar cambios administrativos y de gerencia en la materia; conocimiento o entendimiento de la industria de la carne y ganadería, del sistema agropecuario de las Falklands, como del resto de la comunidad; conocimiento y experiencia de la industria de la carne y de ganadería, --especialmente la faena y desosado es una ventaja--; un mínimo de calificación Grado 3 en Seguridad Alimentaria e igualmente en materia de eliminación de los restos y detritos del funcionamiento de la planta; en materia de control de pestes, y calificaciones acordes en el manejo de Salud y Seguridad Alimentaria, además de probada capacidad en el gerenciamiento financiero.

La persona elegida debe ser auto-motivado y capaz de trabajar independientemente a la vez que poder ser un efectivo miembro como integrante de un equipo. Debe contar con una mentalidad estratégica y estar dispuesto y capaz de explorar oportunidades potenciales para mejorar los resultados de los negocios.

El paquete contrato de empleo es negociable dependiendo de la experiencia, y cualquiera interesado en presentarse es alentado a contactar al Secretario del Directorio de FIMCo en la dirección managingdirector@fidc.co.fk para una entrevista informal sobre esta excelente oportunidad.

Una descripción del cargo está disponible con Nigel Leach, Gerente General en ejercicio en la dirección nleach@falklandmeat.co.fk.

La planta de faena procesa entre 40.000 y 50.000 ovinos por zafra además de mantener al mercado local abastecido de carne bovina.