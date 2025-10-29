Falklands, jueves sesión final de Asamblea Legislativa previo a convocatoria a elecciones

En la que quizás, este jueves, sea la última sesión de preguntas y respuestas de la actual Asamblea Legislativa de las Islas Falkland, pues el viernes seguramente el Gobernador anuncie su disolución y convocatoria a elecciones para el 11 de diciembre, la agenda es larga y nutrida.

Entre los temas a abordar al mejor estilo del parlamento británico, con preguntas entrecruzadas de los legisladores según sus carteras de responsabilidad se cuentan,

Por qué no se consultó a la población cuando se decidió recurrir a financiamiento exterior para obras de infraestructura; cuantas sesiones más sobre aspectos del presupuesto pueden esperarse, y si en algunos asuntos, ello quedará librado al criterio de los distintos jerarcas y departamentos del gobierno; la anunciada reforma del sistema impositivo de las Islas contemplará mayor progresividad en los porcentajes para los ingresos mayores y su disminución y/o eliminación para los bajos ingresos, vista lo que parece existir una creciente desigualdad entre los miembros de la comunidad.

Estas preguntas se formularon por la legisladora MLA Teslyn Barkman y fueron dirigidas a MLA Roger Spink.

El legislador MLA John Birmingham quiere saber el porqué de ciertas construcciones abandonadas, que durante la pandemia tuvieron uso, y que se pretende hacer con ellas. También se interesó por el régimen de uso y arrendamiento del espacioso salón con que cuenta la FIDF en Stanley (Fuerza de Defensa de las Falklands).

A MLA Mark Pollard se le preguntará sobre el Consejo de asesoramiento en materia de Oficios, como parte del Programa mayor de la Estrategia para el Desarrollo de la Fuerza Laboral en las Islas, la cual resulta escasa y se trata de un tema que se viene abordando desde 2023.

La legisladora MLA Leona Roberts está interesada en saber la forma de acceso a los fármacos para adelgazar, el procedimiento y si y cuando será extensiva a toda la población.

A la legisladora MLA Teslyn Barkman, y que tiene la cartera de Pesquerías entre sus responsabilidades, MLA Pete Biggs inquiere sobre una revisión al sistema de licencias para peces con escamas, el cual se abordó y anunció el 2025 para ser completado en el 2026, pero que se ha demorado y ahora se implementaría el año próximo para ser finalizado en 2028.

La legisladora MLA Leona Roberts mencionó que el Parlamento Juvenil había hecho énfasis en la necesidad de contar con Parques Infantiles y de Recreación, debidamente equipados, solicitando al gobierno que presente un detalle pormenorizado sobre el asunto dentro de seis meses.

Finalmente habrá presentaciones de los ocho distintos legisladores sobre sus respectivas áreas de responsabilidad, en vista de la conclusión del actual mandato de la Legislatura.

Asimismo se dio aprobación a dos leyes fundamentales, la primera autorizando gastos presupuestales adicionales y una segunda validando la circulación de los nuevos billetes de reciente confección a pedido expreso del gobierno de Falklands.