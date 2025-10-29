Falklands conmemora el Día de la Memoria, el domingo 9 de noviembre

Habrá un desfile de destacamentos de las tres armas de las fuerzas británicas y de la Fuerza de Defensa de las Falklands

El próximo 9 de noviembre 2025 las Islas Falkland conmemorarán el Día de la Memoria, o sea el 107 aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial.

Con ese motivo, según detalla Gilbert House, se han realizado los siguientes arreglos, la conmemoración se iniciará con un servicio religioso en la Catedral de Stanley a partir de las 09:30, a la cual concurrirán el Gobernador de las Islas, Colin Martin-Reynolds CMG, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Británicas, Brigadier Charlie Harmer, la Gerente Administradora del Gobierno de las Islas, Dra. Andrea Clausen, Veteranos, residentes y de visita, junto a altos oficiales de las Fuerzas Armadas.

El servicio religioso estará a cargo de la Reverenda Hayley Argles-Grant y otros ministros ecuménicos locales.

Durante el servicio se cumplirá una recolección de donativos con motivo del fondo Poppy Appeal, símbolo del fin de la Primera Guerra en alusión a los campos de amapola de Francia.

Se solicita a la congregación estar ubicados en sus lugares en la catedral no más allá de las 09:15. Los asientos serán con prioridad para quienes primeros se presenten.

Sobre las 10:30 tendrá lugar el desfile, en el cual participaran destacamentos en representación de la Marina Real, Ejército y Real Fuerza Aérea, Fuerza de Defensa de las Falklands, Asociaciones de Veteranos (residentes y visitantes). Dichas fuerzas se formarán en Ross Road (costanera) y marcharán hasta posicionarse junto a la Cruz del Sacrificio en el cementerio local. El control de tránsito estará controlado en Ross Road Este en torno al perímetro del cementerio para facilitar la marcha militar.

Organizaciones de Jóvenes también estarán formadas y presentes en la Cruz del Sacrificio.

A las 10:48 el Gobernador, la Gerente Administradora del gobierno de las Islas, y el Comandante de las Fuerzas Británicas arribarán a la Cruz del Sacrificio. Un breve servicio y homilía será seguida por la lectura de una lista de Honor.

Sobre las 11:00 tendrán lugar dos minutos de silencio.

El Gobernador, la Gerente Administradora y el Comandante de Fuerzas británicas depositarán ofrendas florales. Todos aquellos que también quisieran acompañar con ofrendas florales podrán recién entonces hacerlo.

Se trata de una ocasión de mucho significado, por tanto se espera que el mayor número de integrantes de la comunidad concurran a la ceremonia y cumplan un papel similar honrando y recordando a todos aquellos quienes ofrendaron sus vidas por la paz y libertad que hoy disfrutamos. Se considera apropiado que luzcan sus medallas en la ocasión.

Todos aquellos que arriben a la Cruz de Sacrificio en auto deberán hacerlo antes de las 10:00am, tomándose nota que estacionar junto a áreas acordonadas no está permitido y se solicita que apaguen los motores. El flujo de tránsito estará controlado durante la ceremonia en el principal cruce de Snake Hill y James Street, el cruce de Hebe Street y Ross Road Este, al este de la Cruz del Sacrificio en la vecindad de Casa de Lafone. A los conductores de vehículos se les solicita que aguarden la partida del desfile militar, previo a retirarse.

La fecha exacta de la conmemoración del Día de la Memoria es el 11 del mes once a las once de la mañana cuando se marca como fin oficial de la Primera Guerra Mundial que se extendió desde 1914 hasta 1918. Por razones prácticas en las Falklands, el aniversario este 2025 será el domingo 9 de noviembre.