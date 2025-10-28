Lula se convierte en el primer presidente octogenario de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió este lunes en el primer presidente octogenario de Brasil en ejercicio. Nacido el 27 de octubre de 1945 en Garanhuns (Pernambuco), Lula se encuentra en su tercer período presidencial, tras cumplir mandatos consecutivos entre 2003 y 2011.

Lula ha superado con creces el récord anterior del expresidente Michel Temer, quien dejó el cargo a los 78 años en 2018. El tercer presidente brasileño de mayor edad en el cargo fue Getúlio Vargas, en su segundo mandato, quien falleció a los 72 años en agosto de 1954.

Por otro lado, el ocupante más joven del Palacio de Planalto fue Fernando Collor de Mello, a los 43 años, quien dejó el cargo tras un impeachment en septiembre de 1992.

Actualmente de gira en Malasia, la celebración de Lula tuvo lugar en una cena de gala con pastel ofrecido por el primer ministro del país asiático, Anwar Ibrahim. En una conferencia de prensa, Lula señaló: “Cumplo 80 años en el mejor momento de mi vida. Nunca me he sentido tan vivo y con tantas ganas de vivir. Por eso les digo a todos que espero llegar a los 120. Hoy solo me quedan 40 años”, declaró.

En sus redes sociales, el mandatario brasileño agradeció los homenajes recibidos en Kuala Lumpur, la capital de Malasia.

“Termino hoy entre nuevos amigos y viejos compañeros que conocí aquí en Malasia. Jefes de Estado del Sudeste Asiático y países invitados que me rindieron un hermoso homenaje en mi cumpleaños. A todos ellos, mi más profundo agradecimiento”, añadió.

También dijo que esperaba verlos pronto en Brasil durante la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), programada para el 10 y el 21 de noviembre en la ciudad de Belém.

Días antes, Lula recibió un tributo en Indonesia, por invitación del presidente Prabowo Subianto. Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, le deseó un feliz 80.º cumpleaños durante una entrevista con la prensa a bordo del Air Force One, camino a Japón. “Quiero desearle al presidente un feliz cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. ¿Lo sabían? Es una persona muy enérgica, la verdad. Me impresionó mucho. Así que, ¡feliz cumpleaños!”, dijo el estadounidense, añadiendo que tuvo una “buena reunión” el domingo (26).

A su llegada a la XX Cumbre de Asia Oriental el lunes, Lula se reunió con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. En tono humorístico, Ramaphosa bromeó diciendo que el brasileño “solo cumple 25 años”. El informe fue publicado por Lula en su perfil oficial en X.

En Brasil, el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, envió sus felicitaciones, mencionando que celebra su 80.º cumpleaños “junto con todos los brasileños que eligieron la democracia como una forma de hacer realidad sus esperanzas”.

Varios otros ministros también felicitaron al líder con motivo de la ocasión. Entre ellos se encontraban el nuevo Ministro Jefe de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Guilherme Boulos; el Ministro de Educación, Camilo Santana; y el Ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Fávaro.

Otras figuras políticas también enviaron sus felicitaciones, como el alcalde de Recife, João Campos. “Hoy celebramos el 80.º cumpleaños de uno de los líderes más importantes del mundo, con una trayectoria increíble y una lucha incansable por el pueblo brasileño”, publicó en su perfil de Instagram.

Lula y la delegación brasileña cumplen su agenda oficial en Kuala Lumpur por invitación del Primer Ministro Anwar Ibrahim y participan en la 47.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) hasta el martes.

La visita busca intensificar y diversificar el comercio y la inversión bilaterales, con especial atención a sectores estratégicos como la energía, la ciencia, la tecnología y la innovación. (Fuente: Agencia Brasil)