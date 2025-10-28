Despliegue policial en favelas de Río deja al menos 64 muertos

El gobernador Castro admitió que el número de víctimas y detenidos podría aumenta

Un masivo operativo policial contra el grupo de narcotraficantes Comando Vermelho (CV) en las densamente pobladas favelas de Penha y Alemão el martes dejó al menos 64 muertos, convirtiéndose en la acción policial más mortífera en la historia de Río de Janeiro.

El número de muertos incluye a 60 presuntos delincuentes y cuatro policías: dos de la Policía Civil y dos de la unidad de élite BOPE. Otros dos hombres fueron detenidos en el Hospital de Penha con heridas de bala.

El operativo, denominado “Operación Contención”, movilizó a aproximadamente 2.500 agentes de la Policía Civil y Militar en la Zona Norte de la ciudad. Los disparos resonaron en las comunidades durante toda la mañana mientras las fuerzas de seguridad ejecutaban órdenes de arresto contra aproximadamente 100 miembros del CV, incluyendo a unos 30 sospechosos que se cree provienen de otros estados, en particular de Pará y Bahía. El gobernador del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, confirmó la alarmante cifra de víctimas y describió la operación en curso como la mayor jamás realizada contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más activas y poderosas de Brasil, junto con el Primer Comando Capital (PCC).

El gobernador Castro proporcionó a la prensa videos que muestran que los delincuentes resistían activamente el avance policial utilizando drones armados para bombardear a los agentes en zonas de las favelas.

La acción policial forma parte de una iniciativa del gobierno estatal para combatir la expansión territorial de la banda CV. Según fuentes gubernamentales, la respuesta violenta de los delincuentes fue una represalia por la actividad policial en la región.

Las autoridades arrestaron a 81 personas a primera hora de la tarde, incautando unas 50 armas de fuego, incluyendo 31 fusiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 10 fusiles, una pistola, nueve motocicletas y tres teléfonos celulares. El total de 64 muertes supera ampliamente el récord anterior establecido en mayo de 2021, cuando un operativo en la favela Jacarezinho dejó 28 muertos.

El operativo policial en los complejos Penha y Alemão, que en conjunto comprenden 26 comunidades, comenzó la madrugada del martes. A pesar de la fuerte presencia policial, miembros del CV intentaron impedir la entrada de las fuerzas de seguridad mediante el establecimiento de barricadas. Se informó que un agente del BOPE recibió un roce de bala en la pierna durante una redada en la zona forestal del Complexo do Alemão.

El gobernador Castro enfatizó que las cifras publicadas eran preliminares, ya que el operativo aún estaba en curso, lo que sugiere que tanto el número de víctimas como de detenidos podría seguir aumentando.