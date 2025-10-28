Bolsonaro apela su condena, alegando abusos del STF

Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario desde agosto

El equipo de defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro presentó este lunes un recurso de apelación ante el Supremo Tribunal Federal (STF) contra su condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Bolsonaro fue condenado en septiembre por intentar impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La apelación, conocida como petición de aclaración, busca corregir ambigüedades, omisiones, contradicciones y opacidades en la decisión del STF.

“Hay puntos relevantes que deben aclararse, tanto en lo que respecta a la condena como a la pena impuesta, que son profundamente injustas”, declararon los abogados del expresidente en el escrito, presentado el último día permitido para la apelación. Los abogados de Bolsonaro, Celso Vilardi y Paulo Cunha Bueno, centraron sus argumentos en los supuestos obstáculos a la defensa y los abusos del relator del caso, Alexandre De Moraes.

La defensa alegó que el juez restringió la investigación al denegar las solicitudes de aplazamiento, lo que les impidió tener tiempo suficiente para analizar las pruebas y refutar los hechos alegados por la Fiscalía General. Argumentaron que las apelaciones clave quedaron estancadas sin un análisis colegiado.

La defensa del exjefe del Estado Mayor, general Walter Braga Netto (también condenado por la trama), repitió estas afirmaciones, alegando que De Moraes no fue imparcial y mostró una actitud inquisitorial al escuchar a los testigos.

Tanto la defensa de Bolsonaro como la de Braga Netto reiteraron su cuestionamiento de la validez del acuerdo de culpabilidad alcanzado por el ayudante de campo del expresidente, el teniente coronel Mauro Cid. Los abogados de Bolsonaro argumentaron que la reiterada “rectificación de versiones” y las supuestas mentiras de Cid socavan su credibilidad, especialmente porque el informante tiene un interés personal en preservar su acuerdo de culpabilidad.

La defensa de Braga Netto impugnó específicamente la falta de grabación del enfrentamiento entre el general Braga Netto y Mauro Cid, argumentando que una grabación completa era esencial para captar los matices de tono de las declaraciones.

Cid fue condenado a dos años de prisión abierta en virtud de su acuerdo de culpabilidad. Su equipo legal no apeló la sentencia, con el objetivo de garantizar que la decisión final conlleve la extinción de la pena y el fin de las medidas cautelares en su contra.

Si bien el STF no tiene fecha límite para resolver la apelación, los expertos legales consultados por los medios locales señalaron que, si bien un cambio en el significado de la condena es poco común, es posible que se modifique la duración de la pena.

Los abogados de Bolsonaro ya han anunciado sus planes de apelar la sentencia, “incluso a nivel internacional”. El expresidente de 70 años se encuentra bajo arresto domiciliario preventivo desde agosto por incumplimiento de medidas cautelares previas. No será encarcelado definitivamente hasta que se agoten todos los recursos legales.

Debido a los problemas de salud persistentes derivados de un apuñalamiento en 2018 y un diagnóstico reciente de cáncer de piel, Bolsonaro podría solicitar cumplir su condena en casa, un precedente establecido por el expresidente Fernando Collor de Mello.

El caso avanza mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles del 50% a los productos brasileños, alegando una “cacería de brujas” contra Bolsonaro, aunque se reunió con el presidente Lula el domingo para analizar medidas comerciales.