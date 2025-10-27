Venezuela afirma haber desmantelado supuesto complot de “bandera falsa” respaldado por la CIA desde Trinidad y Tobago

Gil acusó a la Primera Ministra de Trinidad y Tobago de presunta connivencia con la CIA

El régimen bolivariano de Venezuela denunció el lunes una supuesta operación de “bandera falsa” orquestada por la CIA y coordinada desde Trinidad y Tobago para crear un pretexto y lanzar un ataque militar contra Caracas. El canciller Yván Gil declaró que una “célula criminal financiada por la CIA” vinculada a la operación encubierta estaba siendo desmantelada en territorio venezolano.

Gil advirtió que la operación siguió el “mismo guion imperial que el Maine y el Golfo de Tonkín”, eventos históricos a menudo citados como pretextos para la guerra, con el objetivo de “fabricar un conflicto para imponer intereses ajenos a nuestra región”.

Insistió en que Venezuela ha “informado claramente al Gobierno de Trinidad y Tobago” que el complot consistía en atacar un buque militar estadounidense estacionado cerca de la isla y luego culpar a Venezuela para justificar una intervención. “Venezuela actúa con firmeza y responsabilidad”, declaró Gil en un comunicado, añadiendo que su país no caería en provocaciones, sino que defendería su soberanía.

En una advertencia directa a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, Gil señaló: “Debe asumir su responsabilidad con el Caribe y con la historia: o se alinea con la paz o se deja llevar por la agenda de la CIA”.

En otro comunicado, emitido por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el gobierno venezolano advirtió a la comunidad internacional sobre los “peligrosos ejercicios militares” que Trinidad y Tobago estaba realizando entre el 26 y el 30 de octubre bajo la “coordinación, financiación y control del Comando Sur de Estados Unidos” y que constituían una “provocación hostil”.

Asimismo, Caracas informó de la captura de un grupo mercenario en posesión de “información directa” de la CIA, confirmando que se estaba llevando a cabo un ataque de falsa bandera a gran escala desde aguas fronterizas con Trinidad y Tobago, o desde su territorio. El comunicado condenó al gobierno trinitense, alegando que la Primera Ministra Persad-Bissessar había “renunciado a la soberanía de Trinidad y Tobago para actuar como una colonia militar subordinada a los intereses hegemónicos de Estados Unidos”. La nación insular también estaba violando varios acuerdos internacionales, incluidos los principios de la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.