Partidarios de Bolsonaro afirman que Lula se sintió “molesto” tras reunirse con Trump

Eduardo Bolsonaro criticó a Lula por hablar de Venezuela con Trump y no del encarcelamiento de su padre

Aliados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro afirmaron en X que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se sintió incómodo cuando el presidente estadounidense Donald Trump abordó el asunto del exjefe de Estado encarcelado, a quien el líder republicano dijo tener un gran afecto. Lula y Trump se reunieron en Kuala Lumpur, Malasia, para abordar la crisis arancelaria y otros asuntos bilaterales.

“Siempre me ha caído bien. Me sentí muy mal por lo que le pasó”, insistió. “Siempre pensé que era una persona honesta, pero ha pasado por mucho”, dijo Trump.

“Lula se reúne con Trump y está sobre la mesa un tema que claramente molesta al exconvicto: Bolsonaro. ¿Imagínense lo que se discutió a puerta cerrada?”, preguntó el diputado federal Eduardo Bolsonaro. También criticó a Lula por hablar con Trump sobre Venezuela y no sobre su padre.

El diputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) destacó que Trump calificó a Bolsonaro de “gran hombre” frente a Lula, lo cual no ocurrió en la declaración pública. En su opinión, la reunión en Malasia no resultó como el presidente esperaba. “Frente a Lula, Trump elogia a Bolsonaro y lo llama 'gran hombre'. Parece que la reunión no resultó como Barbudinho esperaba. Ayer, la prensa se apresuró a decir que 'Bolsonaro era un capítulo cerrado para Trump'. La prensa militante es un cáncer”, añadió.

Para el diputado Evair de Melo (PP-ES), que Trump calificara a Bolsonaro de “gran hombre” constituyó un “fiasco en la cara de Lula”, e insistió en que Bolsonaro “sigue siendo una referencia mundial”.

“Finalmente, Lula decidió actuar como el presidente de una gran nación. Tras casi dos años de adular a dictadores, atacar la agricultura y aislar a Brasil, finalmente se sentó a la mesa con Donald Trump. ¿Pero el resultado? Nada. Ningún acuerdo, ninguna propuesta, nada concreto; solo una foto para presumir”, añadió Evair de Melo.

El congresista Bibo Nunes (PL-RS) sugirió que la intención de Trump en su conversación con Lula era distanciar a Brasil de China, mas no buscar un acercamiento con el gobierno del PT. Bibo también afirmó que, a pesar de negociar temas económicos, el presidente estadounidense “nunca cederá en la agenda política”.

“Trump negocia la economía con el desgobernante Lula, pero nunca cederá en la agenda política, donde la ideología y las actitudes de Lula con sus secuaces son inaceptables”, declaró Bibo Nunes. (Fuente: Estadão Conteúdo)