Javier Milei: “Argentina ha dejado atrás 100 años de decadencia”

Milei calificó a su hermana y a Santiago Caputo como los artífices de este milagro

El presidente argentino Javier Milei afirmó que su país había decidido dejar atrás “100 años de decadencia” tras la victoria de su partido La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo con más del 40% del voto nacional.

El triunfo de LLA fue contundente: el partido ganó en 16 provincias y se aseguró distritos clave como la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

La mayor sorpresa fue la victoria en la provincia de Buenos Aires, un bastión histórico peronista, donde la fórmula de LLA, liderada por Diego Santilli, revirtió una derrota por 14 puntos en las elecciones locales de tan solo seis semanas.

Milei afirmó que el resultado, que contó con un “fuerte respaldo popular” de “10 millones de argentinos”, confirmó el mandato que recibió en 2023. Aseguró que “dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”. “Hoy es un día histórico... Hoy, el pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia”, insistió.

El objetivo inicial del partido era conseguir suficientes legisladores (un tercio) en la Cámara Baja para “proteger sus decisiones”. Los datos oficiales confirmaron que este objetivo fue “ampliamente superado”, lo que le otorgó el apoyo necesario del Congreso para la siguiente fase de su mandato y las reformas previstas para el Gabinete.

El mandatario también elogió el nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP), afirmando que fue un éxito que “acaba con el fraude” en las elecciones.

Milei envió un mensaje directo al Poder Legislativo, proclamando que a partir del 10 de diciembre, Argentina tendrá “el Congreso más reformista de la historia argentina”. Planea invitar a los gobernadores provinciales a discutir acuerdos para “traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”.

Agradeció a su equipo, incluyendo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, y a los líderes económicos Luis Toto Caputo y Santiago Bausili. Además, afirmó que su hermana, Karina Milei, y su asesor Santiago Caputo habían sido “los artífices de este milagro”.

Según los resultados provisionales y las proyecciones de diversas fuentes (considerando las alianzas anunciadas en los días posteriores a las elecciones, especialmente entre La Libertad Avanza y el PRO del expresidente Mauricio Macri), se proyecta que la Cámara Baja quede compuesta de la siguiente manera: LLA + Aliados (incluido el PRO) 107; Unión por la Patria (UP) + Aliados 98; Unión Cívica Radical (UCR) 14; Provincias Unidas 5; Encuentro Federal, otros bloques provinciales, Frente de Izquierda y de Trabajadores y Unidad 5. Estas cifras pueden variar en función de futuras alianzas o la asignación de escaños según el sistema d'Hont, que solo se puede realizar tras conocerse los resultados finales.