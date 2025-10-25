Presidente argentino se reúne con CEO de JP Morgan

Dimon, quien se encontraba en Argentina en una gira regional, recibió información sobre las prioridades económicas del país

El presidente argentino, Javier Milei, se reunió este viernes en Buenos Aires con Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, en una cena ofrecida por el banco en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Se trató de una reunión de alto nivel centrada en la obtención de asistencia financiera internacional.

El encuentro, apenas dos días antes de las elecciones legislativas de Argentina, permitió al presidente llegar en automóvil después de que las fuertes tormentas en Rosario lo obligaran a regresar por tierra tras su último acto de campaña.

Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el recién designado ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. Fuentes oficiales indicaron que el tema central de la conversación fue la posibilidad de asistencia financiera internacional y la estrategia del gobierno para estabilizar la volátil economía del país.

La visita de Dimon se produce en un momento en que, según informes, el gobierno argentino está negociando con el gigante de Wall Street un respaldo financiero para fortalecer las reservas del Banco Central y abordar la volatilidad del tipo de cambio. JPMorgan es una institución clave en las negociaciones actuales para un paquete de apoyo financiero multimillonario que está organizando el Tesoro de Estados Unidos, el cual complementaría el swap de divisas de US$20.000 millones ya anunciado.

El ministro Caputo participó en la reunión, pero se retiró temprano, mientras que Quirno permaneció con ejecutivos de JP Morgan, entre ellos Facundo Gómez Minujín y Alfonso Aguirre. Quirno, en su anterior cargo como Secretario de Finanzas, anunció recientemente que JP Morgan colaboraría con Argentina en una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir los costos de financiamiento y fortalecer la inversión en educación.

Dimon, quien se encontraba en Argentina como parte de una gira regional, recibió información sobre las prioridades económicas del país y las directrices del programa financiero actualmente en implementación. La velada transcurrió sin contratiempos, en medio de las restricciones propias de jornadas preelectorales.